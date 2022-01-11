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سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
انطلقت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزير للإبل ضمت جولة لصاحبات الإبل، مما أتاح لهن لأول مرة عرض إبلهن في مسابقة الجمال. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
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تأهلت 10 فارسات سعوديات من بين 38 متسابقة في الجولة الأولى من النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم السبت الماضي. واستحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل السادس جولة مفتوحة للنساء مع إبل "المغاتير"، وهي سلالة قديمة وذات قيمة عالية. وتنقسم إبل المغاتير عادة إلى ألوان حسب القبائل البدوية، من الأبيض إلى الأصفر والأحمر.وقالت إحدى المشاركات في المهرجان، منيرة الدوسري، لوكالة الأنباء السعودية:أعلنت لجنة التحكيم نتائج مسابقة الفردي النسوي، حيث جاءت هيا العسكر في المركز الأول، وتلتها رسمة الدوسري في المركز الثاني، وملاذ بنت عون في المركز الثالث، ولمياء الرشيدي في المركز الرابع، ودلال بنت عبد الله العتيبي في المركز الخامس.وقالت لمياء الرشيدي لمجلة "عرب نيوز"، داعية جميع السيدات للمشاركة في المهرجان:وبدورها، شكرت ملاذ بنت عون، أصغر مشاركة في السابعة من عمرها، والتي احتلت المركز الثالث، فهد بن هذلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة.يذكر أن الرياض تستضيف أكبر مهرجان من نوعه في العالم، يختص بالإبل وجمالها، ويجمع رواد الإبل من المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، وبعض المشاركين من دول حول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا. ويستقطب المهرجان أكثر من 100 ألف زائر يوميًا من جميع أنحاء العالم.شاهد أيضا - السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم
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фото, وسائط متعددة, صور, أخبار السعودية اليوم, السعودية

سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

09:21 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 11.01.2022)
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انطلقت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزير للإبل ضمت جولة لصاحبات الإبل، مما أتاح لهن لأول مرة عرض إبلهن في مسابقة الجمال.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineخيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineعمال سعوديون يعرضون جمالهم في موكب خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
عمال سعوديون يعرضون جمالهم في موكب خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
عمال سعوديون يعرضون جمالهم في موكب خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineرجال إماراتيون يركبون عربة جمال خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022
رجال إماراتيون يركبون عربة جمال خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
رجال إماراتيون يركبون عربة جمال خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022
© AFP 2021 / Fayez Nureldineتُعرض الإبل خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
تُعرض الإبل خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
تُعرض الإبل خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineخيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
خيالات وفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineمالكة الإبل السعودية لمياء الرشيدي، تتحدث للصحفيين عن مشاركتها في مسابقة لأول مرة خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح الواقعة على بعد 161 كم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
مالكة الإبل السعودية لمياء الرشيدي، تتحدث للصحفيين عن مشاركتها في مسابقة لأول مرة خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح الواقعة على بعد 161 كم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
مالكة الإبل السعودية لمياء الرشيدي، تتحدث للصحفيين عن مشاركتها في مسابقة لأول مرة خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح الواقعة على بعد 161 كم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineفرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
فرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Fayez Nureldine
فرسان سعوديون يشاركون في عرض عسكري خلال النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في منطقة رماح، على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، 8 يناير 2022.
© AFP 2021 / Fayez Nureldineعرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022
عرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2021 / Fayez Nureldine
عرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022
تأهلت 10 فارسات سعوديات من بين 38 متسابقة في الجولة الأولى من النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم السبت الماضي.
واستحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل السادس جولة مفتوحة للنساء مع إبل "المغاتير"، وهي سلالة قديمة وذات قيمة عالية. وتنقسم إبل المغاتير عادة إلى ألوان حسب القبائل البدوية، من الأبيض إلى الأصفر والأحمر.
وقالت إحدى المشاركات في المهرجان، منيرة الدوسري، لوكالة الأنباء السعودية:
إن مشاركتها تهدف إلى إظهار "الدعم اللامحدود الذي تتمتع به المرأة السعودية في مختلف المجالات، وإبراز دورها كشريك أساسي في تقدم المجتمع وتنميته".
أعلنت لجنة التحكيم نتائج مسابقة الفردي النسوي، حيث جاءت هيا العسكر في المركز الأول، وتلتها رسمة الدوسري في المركز الثاني، وملاذ بنت عون في المركز الثالث، ولمياء الرشيدي في المركز الرابع، ودلال بنت عبد الله العتيبي في المركز الخامس.
وقالت لمياء الرشيدي لمجلة "عرب نيوز"، داعية جميع السيدات للمشاركة في المهرجان:
أود أن أشكر الملك سلمان على إتاحة هذه الفرصة الرائعة للمرأة. وأنني أطمح للمشاركة العام المقبل وآمل أن أفوز بالمركز الأول".
وبدورها، شكرت ملاذ بنت عون، أصغر مشاركة في السابعة من عمرها، والتي احتلت المركز الثالث، فهد بن هذلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة.
يذكر أن الرياض تستضيف أكبر مهرجان من نوعه في العالم، يختص بالإبل وجمالها، ويجمع رواد الإبل من المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، وبعض المشاركين من دول حول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا.
ويستقطب المهرجان أكثر من 100 ألف زائر يوميًا من جميع أنحاء العالم.
شاهد أيضا - السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم
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