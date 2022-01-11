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سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

انطلقت النسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزير للإبل ضمت جولة لصاحبات الإبل، مما أتاح لهن لأول مرة عرض إبلهن في مسابقة الجمال. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

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تأهلت 10 فارسات سعوديات من بين 38 متسابقة في الجولة الأولى من النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل يوم السبت الماضي. واستحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل السادس جولة مفتوحة للنساء مع إبل "المغاتير"، وهي سلالة قديمة وذات قيمة عالية. وتنقسم إبل المغاتير عادة إلى ألوان حسب القبائل البدوية، من الأبيض إلى الأصفر والأحمر.وقالت إحدى المشاركات في المهرجان، منيرة الدوسري، لوكالة الأنباء السعودية:أعلنت لجنة التحكيم نتائج مسابقة الفردي النسوي، حيث جاءت هيا العسكر في المركز الأول، وتلتها رسمة الدوسري في المركز الثاني، وملاذ بنت عون في المركز الثالث، ولمياء الرشيدي في المركز الرابع، ودلال بنت عبد الله العتيبي في المركز الخامس.وقالت لمياء الرشيدي لمجلة "عرب نيوز"، داعية جميع السيدات للمشاركة في المهرجان:وبدورها، شكرت ملاذ بنت عون، أصغر مشاركة في السابعة من عمرها، والتي احتلت المركز الثالث، فهد بن هذلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة.يذكر أن الرياض تستضيف أكبر مهرجان من نوعه في العالم، يختص بالإبل وجمالها، ويجمع رواد الإبل من المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، وبعض المشاركين من دول حول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا. ويستقطب المهرجان أكثر من 100 ألف زائر يوميًا من جميع أنحاء العالم.شاهد أيضا - السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم

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