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سلطعون "لص" يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته.. فيديو
سلطعون "لص" يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته.. فيديو
سلطعون ضخم يصدم لاعبي الغولف من خلال اصطدامه بهراوة ويكسرها نصفين "مثل المنشار" 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:13+0000
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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لسلطعون كبيرة قام بالسيطرة على عصي تابعة للاعبي الغولف في جزيرة استرالية، حيث استطاع بقوته كسر بعض العصي بعد مقاومة مع أصحابها.وقال أحد اللاعبين إن "مجموعة من اللاعبين تفاجأت بوجود السلطعون بالقرب من حقيبة الغولف، حيث استطاع الصعود عليها والتمسك بإحدى العصي المستخدمة للغولف".وأضاف المدون إن اللاعبين قرروا إطلاق اسم "اللص" على السلطعون بسبب تمسكه بالعصي لدرجة أنه قاوم المحاولات واستطاع كسر عدد منها".
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سلطعون "لص" يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته.. فيديو

08:13 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 11.01.2022)
CC0 / pixabay / crab galapagoSسلطعون البحر
سلطعون البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
CC0 / pixabay / crab galapagoS
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سلطعون ضخم يصدم لاعبي الغولف من خلال اصطدامه بهراوة ويكسرها نصفين "مثل المنشار"
انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لسلطعون كبيرة قام بالسيطرة على عصي تابعة للاعبي الغولف في جزيرة استرالية، حيث استطاع بقوته كسر بعض العصي بعد مقاومة مع أصحابها.
وقال أحد اللاعبين إن "مجموعة من اللاعبين تفاجأت بوجود السلطعون بالقرب من حقيبة الغولف، حيث استطاع الصعود عليها والتمسك بإحدى العصي المستخدمة للغولف".
وأضاف المدون إن اللاعبين قرروا إطلاق اسم "اللص" على السلطعون بسبب تمسكه بالعصي لدرجة أنه قاوم المحاولات واستطاع كسر عدد منها".
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