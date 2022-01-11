شركة "أكاكوس" المشغلة لحقل الشرارة الأكبر في ليبيا تعلن استئناف عمليات الإنتاج

وقالت الشركة في بيان، نقلته "قناة ليبيا" إن ذلك يأتي بعد فتح صمام محطة الحمادة بجهود جميع العاملين الذين ساهموا بالإسراع بفتح خط نقل الخام الرابط بين الحقل وميناء التصدير.يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.