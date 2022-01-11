شهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا
© REUTERS / Stringerمنظر يُظهر مقر إدارة المدينة، الذي أضرمت فيه النيران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب زيادة أسعار الوقود في ألماتي، كازاخستان في 7 يناير 2022.
أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين كانوا يستهدفون الناس في شوارع ألما آتا خلال أعمال الشغب في المدينة.
ألما آتا - سبوتنيك. وقال أحد سكان أول عاصمة لكازاخستان وأكبر مدنها لوكالة سبونتيك: "أحد معارفي قتل، هو وصديقه انتظرا على الطريق في محاولة للمغادرة، أما من خلال استقلال سيارة أجرة أو أحد ما يوصلهم في طريقه، رأى السيارة ولوح بيده. توقفت السيارة، وبدؤوا في إطلاق النار منها، لا أفهم لماذا.. إرهابيون .. كان هذا في المدينة وليس في الضواحي".
فيما روى شاهد عيان آخر كيف تم إطلاق النار على سيارة قريبه في المدينة: "كنا نتحدث عبر الهاتف، وقال أنه أصيب، متابعا أنه كان يقود سياره في المركز، وخرج الناس إلى الشارع، حاول تجنبهم، لكنهم بدؤوا في إطلاق النار. أصابت الرصاصة الباب واخترقت الجزء الخلفي من المقعد، وأصابته بالظهر".
هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن "وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام".
وأكد توكاييف، أن محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفا أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
وأوضح أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون.
فيما روى شاهد عيان آخر كيف تم إطلاق النار على سيارة قريبه في المدينة: "كنا نتحدث عبر الهاتف، وقال أنه أصيب، متابعا أنه كان يقود سياره في المركز، وخرج الناس إلى الشارع، حاول تجنبهم، لكنهم بدؤوا في إطلاق النار. أصابت الرصاصة الباب واخترقت الجزء الخلفي من المقعد، وأصابته بالظهر".
هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن "وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام".
وأكد توكاييف، أن محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفا أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
وأوضح أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون.