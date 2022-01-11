https://arabic.sputniknews.com/20220111/شهود-عيان-لـسبوتنيك-حول-الاضطرابات-في-كازاخستان-مجهولون-استهدفوا-الناس-في-شوارع-ألما-آتا-1055255330.html

شهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا

شهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين كانوا يستهدفون الناس في شوارع ألما آتا خلال أعمال الشغب في المدينة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T16:40+0000

2022-01-11T16:40+0000

2022-01-11T16:40+0000

كازاخستان

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ألما آتا - سبوتنيك. وقال أحد سكان أول عاصمة لكازاخستان وأكبر مدنها لوكالة سبونتيك: "أحد معارفي قتل، هو وصديقه انتظرا على الطريق في محاولة للمغادرة، أما من خلال استقلال سيارة أجرة أو أحد ما يوصلهم في طريقه، رأى السيارة ولوح بيده. توقفت السيارة، وبدؤوا في إطلاق النار منها، لا أفهم لماذا.. إرهابيون .. كان هذا في المدينة وليس في الضواحي".فيما روى شاهد عيان آخر كيف تم إطلاق النار على سيارة قريبه في المدينة: "كنا نتحدث عبر الهاتف، وقال أنه أصيب، متابعا أنه كان يقود سياره في المركز، وخرج الناس إلى الشارع، حاول تجنبهم، لكنهم بدؤوا في إطلاق النار. أصابت الرصاصة الباب واخترقت الجزء الخلفي من المقعد، وأصابته بالظهر".هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.هذا وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن "وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام".وأكد توكاييف، أن محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفا أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".وأوضح أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/أعمال-الشغب-في-كازاخستان-تكبد-خسائر-تتجاوز-قيمتها-220-مليون-دولار-1055196804.html

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