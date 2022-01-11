طالبان تتوسع في دفع أجور الموظفين قمحا

وقال مسؤولون بوزارة الزراعة خلال مؤتمر صحفي إن القمح الذي تبرعت بغالبيته الهند إلى الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة يستخدم في دفع أجور 40 ألف عامل، بحسب "رويترز".وأشاروا إلى أن الموظف يحصل على 10 كيلو غرامات من القمح يوميا مقابل العمل 5 ساعات.وأوضح المسؤولون أن البرنامج الذي يطبق بشكل واسع في دفع أجور الموظفين في كابول سيتم التوسع في تطبيقه في جميع أنحاء البلاد.وقال فاضل باري فضلي نائب وزير الإدارة والمالية في مؤتمر وزارة الزراعة: "نحن مستعدون لمساعدة شعبنا بقدر ما نستطيع".وتلقت حكومة طالبان بالفعل من باكستان على 18 طنا من القمح، مع وعد بتقديم 37 طنا أخرى، وتجري مفاوضات مع الهند للحصول على 55 طنا، بحسب فضلي.ولا يعرف كمية القمح التي ستوزع في شكل مساعدات إنسانية مباشرة وما سيُستخدم لدفع أجور الموظفين.يذكر أن وكالات الأمم المتحدة طلبت اليوم من المانحين تقديم مساعدات إنسانية لصالح أفغانستان في عام 2022 بقيمة 4.4 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الأموال "ضرورية لسد فجوة" من أجل ضمان مستقبل البلاد.