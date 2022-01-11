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https://arabic.sputniknews.com/20220111/طليق-نيللي-كريم-يخرج-عن-صمته-بشأن-تصريحاتها-المهينة-لأزواجها-السابقين-فيديو-1055251049.html
طليق نيللي كريم يخرج عن صمته بشأن تصريحاتها المهينة لأزواجها السابقين... فيديو
طليق نيللي كريم يخرج عن صمته بشأن تصريحاتها المهينة لأزواجها السابقين... فيديو
خرج خبير التغذية، الدكتور هاني أبو النجا، عن صمته، بعد تصريحات طليقته الفنانة المصرية، نيللي ‏كريم، المهينة لأزواجها السابقين.‏ 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:30+0000
2022-01-11T15:30+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وأكد أبو النجا خلال استضافته في برنامج "كلام الناس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنه ونيللي كريم أصدقاء، لكن ليسوا "غاليين"، بحسب تعبيره.وتابع أنه "يرفض الرد على خطأ بخطأ آخر لسبب بسيط جدا، وهو أنه تجمعهما ابنتان، الأولى عمرها 15 عاما، والثانية 11 عاما".وأشار إلى أن ابنتيه من نيللي كريم تعيشان معه بعد تفاهم وتراضي مع والدتهما، والتي ترى أن ذلك من مصلحتهما، بحسب قوله.ولفت هاني أبو النجا إلى أن طليقته نيللي كريم لديها تصريحات مختلفة طوال الوقت، مستشهدا بقولها في وقت سابق إن المذيعة ضغطت عليها لتقول أحد التصريحات الخارجة.وأكد أبو النجا أن ما يهمه هو أن تكون نيللي كريم سعيدة، وشدد أنه لا يدّعي المثالية على الإطلاق، وتابع: "ربنا يهنيها".وكانت نيللي كريم قالت في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الأسبوع الماضي، أن حظها في علاقاتها مع الرجال سيء حتى التقت بزوجها الحالي، لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور.وقالت: "كنت أنتقل بين علاقاتي مع الرجال من أزبل لأزبل مثل البكابورت"، بحسب تعبيرها.ويعد زواج نيللي كريم من هشام عاشور هو الزيجة الثالثة في حياتها، ولديها 4 أبناء.
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

طليق نيللي كريم يخرج عن صمته بشأن تصريحاتها المهينة لأزواجها السابقين... فيديو

15:30 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، نيللي كريم
الفنانة المصرية، نيللي كريم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
الفنانة المصرية، نيللي كريم
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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خرج خبير التغذية، الدكتور هاني أبو النجا، عن صمته، بعد تصريحات طليقته الفنانة المصرية، نيللي ‏كريم، المهينة لأزواجها السابقين.‏
وأكد أبو النجا خلال استضافته في برنامج "كلام الناس"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنه ونيللي كريم أصدقاء، لكن ليسوا "غاليين"، بحسب تعبيره.
وتابع أنه "يرفض الرد على خطأ بخطأ آخر لسبب بسيط جدا، وهو أنه تجمعهما ابنتان، الأولى عمرها 15 عاما، والثانية 11 عاما".
وأشار إلى أن ابنتيه من نيللي كريم تعيشان معه بعد تفاهم وتراضي مع والدتهما، والتي ترى أن ذلك من مصلحتهما، بحسب قوله.
ولفت هاني أبو النجا إلى أن طليقته نيللي كريم لديها تصريحات مختلفة طوال الوقت، مستشهدا بقولها في وقت سابق إن المذيعة ضغطت عليها لتقول أحد التصريحات الخارجة.
وأكد أبو النجا أن ما يهمه هو أن تكون نيللي كريم سعيدة، وشدد أنه لا يدّعي المثالية على الإطلاق، وتابع: "ربنا يهنيها".
وكانت نيللي كريم قالت في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الأسبوع الماضي، أن حظها في علاقاتها مع الرجال سيء حتى التقت بزوجها الحالي، لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور.
وقالت: "كنت أنتقل بين علاقاتي مع الرجال من أزبل لأزبل مثل البكابورت"، بحسب تعبيرها.
ويعد زواج نيللي كريم من هشام عاشور هو الزيجة الثالثة في حياتها، ولديها 4 أبناء.
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محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
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