https://arabic.sputniknews.com/20220111/عبداللهيان-يؤكد-ضرورة-الحوار-الإقليمي-لضمان-استقرار-المنطقة-1055252100.html

عبد اللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة

عبد اللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة

أكد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، على ضرورة توسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T16:20+0000

2022-01-11T16:20+0000

2022-01-11T16:22+0000

العالم العربي

قطر

إيران

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني، التقى، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونقلت الوكالة على لسان عبد اللهيان تأكيد بلاده مساعيها لإجراء محادثات في المنطقة تهدف إلى ضمان استقرارها، حيث أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أهمية العلاقات بين الطرفين، الإيراني والقطري، على أساس التعاون الثنائي والإقليمي.وشدد الوزير الإيراني على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وذلك بالنظر إلى قدرات ومزايا بلاده، منوها إلى أولوية الجوار من وجهة نظر الحكومة الإيرانية الجديدة، بدعوى أن نهج طهران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة وإجراء محادثات إقليمية ودولية، بهدف ثبات المنطقة واستقرارها.من جانبه، استعرض وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في هذا اللقاء وجهات نظر قيادة بلاده بشأن تعزيز وتطوير العلاقات مع إيران، مؤكدا تطلع بلاده لتطوير التعاون لاسيما في مجال الأنشطة الاقتصادية.وتمت خلال اللقاء مناقشة عددا من القضايا والملفات الأخرى، خاصة حيال التعاون في مجال القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات في أفغانستان واليمن.وكان أمير عبد اللهيان قد زار سلطنة عمان أمس الاثنين، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية.والتقى عبد اللهيان في مسقط كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، وشدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل أزمة اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/أمير-قطر-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-ويبحث-معه-العلاقات-الثنائية-1055204944.html

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