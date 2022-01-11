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https://arabic.sputniknews.com/20220111/عبد-المجيد-تبون-يعلق-على-تعادل-الجزائر-مع-سيراليون-ستبقون-كبارا-1055262305.html
عبد المجيد تبون يعلق على تعادل الجزائر مع سيراليون: ستبقون كبارا
عبد المجيد تبون يعلق على تعادل الجزائر مع سيراليون: ستبقون كبارا
علق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تعادل منتخب بلاده سلبيا أمام سيراليون في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدا ثقته في الفريق ودعمه المتواصل في جميع... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:54+0000
2022-01-11T19:54+0000
2022-01-11T20:02+0000
رياضة
الجزائر
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والتقى الفريقان، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات الخضر بالمجموعة الخامسة، لكأس أمم أفريقيا وانتهت المباراة بالتعادل الذي منح كلا منهما نقطة واحدة.وعلق الرئيس الجزائري على هذه النتيجة مؤكدا ثقته في منتخب بلاده، عبر تدوينة على "تويتر"، قال فيها: "ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الأفريقية".يذكر أن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، عبر عن أسفه عقب المباراة، مشيرا إلى أنها لم تكن في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الظروف المناخية ساعدت الفريق المنافس.
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رياضة, الجزائر
عبد المجيد تبون يعلق على تعادل الجزائر مع سيراليون: ستبقون كبارا 19:54 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 11.01.2022)
علق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تعادل منتخب بلاده سلبيا أمام سيراليون في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدا ثقته في الفريق ودعمه المتواصل في جميع الأحوال.
والتقى الفريقان، اليوم الثلاثاء، في
افتتاح مباريات الخضر
بالمجموعة الخامسة، لكأس أمم أفريقيا وانتهت المباراة بالتعادل الذي منح كلا منهما نقطة واحدة.
وعلق الرئيس الجزائري على هذه النتيجة مؤكدا ثقته في منتخب بلاده، عبر تدوينة على "تويتر"، قال فيها: "ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في
البطولة الأفريقية
".
عبد المجيد تبون موجه حديثه للمنتخب الجزائري: "نحن معكم دوما وأبدا، في السراء والضراء.. موفقون بحول الله".
يذكر أن جمال بلماضي،
مدرب منتخب الجزائر
، عبر عن أسفه عقب المباراة، مشيرا إلى أنها لم تكن في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الظروف المناخية ساعدت الفريق المنافس.