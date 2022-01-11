"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية

وقال آكار، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "الاعتداءات التي تستهدف البلاد من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد"، مشيرا إلى ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 22" ردا على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا.وكان خلوصي أكار، توعد أمس الاثنين، مسلحي تنظيم حزب العمال الكرستاني "بي كا كا"، بحساب عسير بعد مقتل 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.جاء هذا في كلمة أدلى بها وزير الدفاع بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إن العمليات العقابية مستمرة، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا"، موضحا أن الجيش التركي استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.
علق وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، على الهجوم من الأراضي السورية.
وقال آكار، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن "الاعتداءات التي تستهدف البلاد من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد"، مشيرا إلى ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 22" ردا على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا.
#عاجل | وزير الدفاع التركي معلقًا على الهجوم من الأراضي السورية: الاعتداءات (التي تستهدف البلاد) من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد
جاء هذا في كلمة أدلى بها وزير الدفاع بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي قتل فيها عشرات آلاف الجنود العثمانيين من شدة البرد، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الوزير التركي إن العمليات العقابية مستمرة، مؤكدا أنه سيصل "للإرهابيين والخونة" أينما كانوا، "دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا"، موضحا أن الجيش التركي استهدف مباشرة مواقع لمسلحي التنظيم وتمكن من تحييد 12 مسلحا، بعد مقتل ثلاثة من جنوده.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.