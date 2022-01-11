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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/قرقاش-بعد-اتصال-ابن-زايد-برئيس-كازاخستان-ثمن-الفوضى-باهظ-1055209738.html
قرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
قرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على الاتصال ‏الذي جرى بين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:27+0000
2022-01-11T11:27+0000
أحداث كازاخستان
العالم العربي
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وأشار قرقاش عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "اتصال الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الكازاخستاني يأتي ضمن التواصل مع الدول الصديقة والاطمئنان بعد الأحداث الأخيرة".وتابع قرقاش مؤكدا أن "بلاده تؤمن بضرورة تجنب الفوضى، فخطرها كبير على الدول ومؤسساتها والاستقرار الاقليمي".وأردف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: "علمتنا الدروس أن ثمن الفوضى باهظ ونقيض لرفاه الشعوب وازدهارها".وأكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصاله برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الذي جرى يوم السبت، على دعم الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي، كما عبّر عن ثقته في قدرة حكومة وشعب كازاحستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة بأسرع وقت، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).وفي المقابل، أطلع توكاييف الشيخ محمد بن زايد على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة، والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد.وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ خلال يومين وسيستغرق 10 أيام.وشهدت كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز.وعلى الرغم من موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-استكمال-مهمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-أمرا-هاما-1055205585.html
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العالم العربي

قرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ

11:27 GMT 11.01.2022
© REUTERS / NEIL HALLأنور قرقاش
أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
أنور قرقاش
© REUTERS / NEIL HALL
تابعنا عبر
علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، على الاتصال ‏الذي جرى بين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت ‏توكاييف.‏
وأشار قرقاش عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "اتصال الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الكازاخستاني يأتي ضمن التواصل مع الدول الصديقة والاطمئنان بعد الأحداث الأخيرة".
وتابع قرقاش مؤكدا أن "بلاده تؤمن بضرورة تجنب الفوضى، فخطرها كبير على الدول ومؤسساتها والاستقرار الاقليمي".
وأردف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: "علمتنا الدروس أن ثمن الفوضى باهظ ونقيض لرفاه الشعوب وازدهارها".
وأكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصاله برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الذي جرى يوم السبت، على دعم الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي، كما عبّر عن ثقته في قدرة حكومة وشعب كازاحستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة بأسرع وقت، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وفي المقابل، أطلع توكاييف الشيخ محمد بن زايد على آخر مستجدات الأوضاع في بلاده في ضوء الأحداث الأخيرة، والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد.
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ خلال يومين وسيستغرق 10 أيام.
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
أحداث كازاخستان
الاتحاد الأوروبي يعتبر استكمال مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أمرا هاما
10:05 GMT
وشهدت كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز.
وعلى الرغم من موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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