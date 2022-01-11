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قناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
قناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
أفادت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T20:45+0000
2022-01-11T20:45+0000
العالم العربي
إسرائيل
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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن حزب الله لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن حزب الله اللبناني لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن حزب الله سيقوم بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.ومن جانبها، أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أمس السبت، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة.وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله

قناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران

20:45 GMT 11.01.2022
© REUTERS / ALI HASHISHOعلم "حزب الله" اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / ALI HASHISHO
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أفادت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن حزب الله لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن حزب الله اللبناني لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن حزب الله سيقوم بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
ومن جانبها، أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أمس السبت، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة.
وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.
وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.
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