https://arabic.sputniknews.com/20220111/كريم-محمود-عبد-العزيز-يعلن-إصابته-بكورونا-على-طريقة-الغزالة-رايقة-1055207917.html

كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا على طريقة "الغزالة رايقة"

كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا على طريقة "الغزالة رايقة"

أعلن الممثل المصري، كريم محمود عبد العزيز، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T10:41+0000

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مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

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وجاء إعلان عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب "الغزالة Positive"، في إشارة منه إلى إيجابية نتيجة تحليل "كورونا" الخاص به، وكذلك للأغنية الرائجة "الغزالة رايقة"، من فيلمه السينمائي المعروض حاليا "من أجل زيكو".وحققت أغنية "الغزالة رايقة" 35 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، والتي يشارك كريم محمود عبد العزيز في أدائها إلى جانب الطفل، محمد أسامة.ويشارك في بطولة فيلم "من أجل زيكو" الفنانة، منة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19) مع بداية فصل الشتاء، وهم شيكو وعبد الرحمن أبو زهرة، وداليا البحيري وأسرتها، وهنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، ونجلاء بدر التي تعتبر أول ممثلة مصرية تعلن إصابتها بمتحور "أوميكرون".وأمس الاثنين، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا للتعقيب على ارتفاع معدل إصابة الفنانين بفيروس "كورونا" والمتحور الجديد "أوميكرون"، وتوقعت أن تتضاعف عدد الإصابات مع بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان 2022.وناشدت، النقابة في بيانها "جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة إتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني"، مشيرة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته.كما شدد البيان، على "ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".

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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر