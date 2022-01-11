كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟

وارتفعت الأسعار في برج خليفة بنسبة 23% مقارنة مع زيادة نسبتها 8% في باقي أنحاء دبي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".وكتب، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك" فيصل دوراني، في تقرير: "كان موضوع عام 2021 هو الانتعاش الأسي لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي".وأضاف أنه "عند ما يقرب من 2100 درهم (570 دولارا تقريبا) للقدم المربع (المتر المربع يساوي تقريبا 11 قدما مربعا)، يقع برج خليفة مباشرة في هذه الفئة (الإسكان الفاخر)".انتعش النشاط التجاري في دبي بشكل حاد العام الماضي إلى جانب قفزة في السياحة، مدعومة بمعرض إكسبو 2020، وظلت المدينة مفتوحة نسبيا خلال الوباء.يعد شراء العقارات أحد أسرع الطرق للأجانب للحصول على تصريح إقامة. وكان سوق السكن الفاخر ملاذا للأثرياء الأوروبيين الذين يفرون من الإغلاقات ولآخرين جذبتهم سهولة الحصول على التطعيم.توقع مصرف "إتش إس بي سي" العام الماضي أن يعزز الطلب المتزايد على المنازل الكبيرة خلال الوباء سوق العقارات في دبي، فيما قال محللو "مورغان ستانلي" أن يستمر الانتعاش "لسنوات عديدة".قالت "نايت فرانك" إن مشتري العقارات يواصلون التركيز على الأحياء الخاصة بالمدينة مع دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى السوق.وأضافت: "هؤلاء هم أفراد من أصحاب الثروات العالية للغاية تجذبهم إلى دبي حقيقة أن الإمارة هي الآن واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم، إن لم تكن أكثرها أمانا، نظرًا للحوكمة الممتازة التي احتوت بشكل فعال انتشار الفيروس".شهد وسط مدينة دبي، حيث يقع برج خليفة، ارتفاعا في متوسط الأسعار بنسبة تزيد على 17% على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا لشركة الاستشارات التي أشارت إلى عوامل مثل سطوع الشمس والسلامة ونمط الحياة العالمي باعتبارها مساهمة في جاذبية المدينة.
يعد شراء العقارات أحد أسرع الطرق للأجانب للحصول على تصريح إقامة. وكان سوق السكن الفاخر ملاذا للأثرياء الأوروبيين الذين يفرون من الإغلاقات ولآخرين جذبتهم سهولة الحصول على التطعيم.
توقع مصرف "إتش إس بي سي" العام الماضي أن يعزز الطلب المتزايد على المنازل الكبيرة خلال الوباء سوق العقارات في دبي، فيما قال محللو "مورغان ستانلي" أن يستمر الانتعاش "لسنوات عديدة".
قالت "نايت فرانك" إن مشتري العقارات يواصلون التركيز على الأحياء الخاصة بالمدينة مع دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى السوق.
وأضافت: "هؤلاء هم أفراد من أصحاب الثروات العالية للغاية تجذبهم إلى دبي حقيقة أن الإمارة هي الآن واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم، إن لم تكن أكثرها أمانا، نظرًا للحوكمة الممتازة التي احتوت بشكل فعال انتشار الفيروس".
شهد وسط مدينة دبي، حيث يقع برج خليفة، ارتفاعا في متوسط الأسعار بنسبة تزيد على 17% على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا لشركة الاستشارات التي أشارت إلى عوامل مثل سطوع الشمس والسلامة ونمط الحياة العالمي باعتبارها مساهمة في جاذبية المدينة.