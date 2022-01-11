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كم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية
كم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية
بدأت روسيا تعدل غواصاتها العسكرية من طراز "أنتيه" بغية تهيئتها لاستخدام الصواريخ الحديثة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:29+0000
2022-01-11T08:29+0000
روسيا
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وقال مصدر في قطاع صناعة السفن في الحديث لـ"سبوتنيك"، إن الغواصات المعدلة من طراز "أنتيه" ستصبح أكثر الغواصات الروسية خطورة، فهي تستطيع أن تحمل 72 صاروخا من طراز "كاليبر" و"أونيكس" أو "تسيركون"، بالإضافة إلى مجموعة من الطوربيدات.وإجمالا، ستحمل الغواصة المعدلة من طراز "أنتيه" نحو 100 قطعة من الصواريخ والطوربيدات.وقال المصدر إن إطلاق مجموعة غير كاملة من هذه الصواريخ يضمن تدمير حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها.وأصبحت غواصة "إيركوتسك" هي الغواصة الأولى من طراز "أنتيه" التي خضعت للعملية التطويرية التحديثية، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح بأن غواصة "إيركوتسك" المحدثة ستقدر على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في الفترة 1985 – 1996، ويتمثل سلاحها الأساسي في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن، فيما تحمل الغواصة الواحدة 24 صاروخا من طراز "غرانيت".
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روسيا, العالم, غواصة

كم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية

08:29 GMT 11.01.2022
© Sputnik . ALEXEE KUDENKO / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . ALEXEE KUDENKO
/
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بدأت روسيا تعدل غواصاتها العسكرية من طراز "أنتيه" بغية تهيئتها لاستخدام الصواريخ الحديثة.
وقال مصدر في قطاع صناعة السفن في الحديث لـ"سبوتنيك"، إن الغواصات المعدلة من طراز "أنتيه" ستصبح أكثر الغواصات الروسية خطورة، فهي تستطيع أن تحمل 72 صاروخا من طراز "كاليبر" و"أونيكس" أو "تسيركون"، بالإضافة إلى مجموعة من الطوربيدات.
وإجمالا، ستحمل الغواصة المعدلة من طراز "أنتيه" نحو 100 قطعة من الصواريخ والطوربيدات.
وقال المصدر إن إطلاق مجموعة غير كاملة من هذه الصواريخ يضمن تدمير حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها.
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وأصبحت غواصة "إيركوتسك" هي الغواصة الأولى من طراز "أنتيه" التي خضعت للعملية التطويرية التحديثية، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح بأن غواصة "إيركوتسك" المحدثة ستقدر على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.
وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في الفترة 1985 – 1996، ويتمثل سلاحها الأساسي في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن، فيما تحمل الغواصة الواحدة 24 صاروخا من طراز "غرانيت".
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