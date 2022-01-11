كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء

وقالت الوزارة في بيان وفق قناة "كان" الرسمية إنها سجلت 37887 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، على وقع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.وتم الكشف عن الإصابات الجديدة من بين نحو 333 ألف فحص، ما يرفع معدل الإصابات إلى 11.38%.إلا أن البروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، قدر أن العدد الفعلي للإصابات اليومية قد وصل إلى 100 ألف.وقال سيغال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأنه من الواضح لنا جميعا أننا نرصد عددا أقل من أولئك المصابين بالفعل، فإننا نقدر أننا وصلنا إلى 100 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية. ونقدر أننا سنصل إلى الذورة بعد مضاعفة العدد مرة أو اثنتين أخريين، يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مريض نشط بفيروس كورونا الآن.ووصل عدد المصابين الحاليين (الحالات النشطة) في إسرائيل إلى 185 ألفا و753، بحسب وزارة الصحة.
إلا أن البروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، قدر أن العدد الفعلي للإصابات اليومية قد وصل إلى 100 ألف.
وقال سيغال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأنه من الواضح لنا جميعا أننا نرصد عددا أقل من أولئك المصابين بالفعل، فإننا نقدر أننا وصلنا إلى 100 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية. ونقدر أننا سنصل إلى الذورة بعد مضاعفة العدد مرة أو اثنتين أخريين، يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".
אני מעריך שכבר הגענו לכ-100 אלף נדבקים ביום ושכ-5-8% מהאוכלוסייה נדבקה במצטבר בגל הזה
לפי ההערכות בלונדון נדבקו פי 3-4 מאלו שאומתו. בגל הזה זו הנחה סבירה גם אצלנו, ולכן גם לפי 37,000 מאומתים אתמול וגם לפי 23,000 מאומתים בממוצע שבועי סביר שכבר הגענו לכ-100 אלף נדבקים ביום https://t.co/HZQsFVOVcu