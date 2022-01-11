تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/كورونا-يواصل-الاجتياح-واحد-من-بين-كل-51-إسرائيليا-مصاب-بالوباء-1055204232.html
كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بفيروس كورونا، ليصبح واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مصابا بالوباء... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:27+0000
2022-01-11T09:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1048217158_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_efa1b6a9bba9299dd1184c2c7d9360d2.jpg
وقالت الوزارة في بيان وفق قناة "كان" الرسمية إنها سجلت 37887 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، على وقع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.وتم الكشف عن الإصابات الجديدة من بين نحو 333 ألف فحص، ما يرفع معدل الإصابات إلى 11.38%.إلا أن البروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، قدر أن العدد الفعلي للإصابات اليومية قد وصل إلى 100 ألف.وقال سيغال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأنه من الواضح لنا جميعا أننا نرصد عددا أقل من أولئك المصابين بالفعل، فإننا نقدر أننا وصلنا إلى 100 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية. ونقدر أننا سنصل إلى الذورة بعد مضاعفة العدد مرة أو اثنتين أخريين، يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مريض نشط بفيروس كورونا الآن.ووصل عدد المصابين الحاليين (الحالات النشطة) في إسرائيل إلى 185 ألفا و753، بحسب وزارة الصحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/ماذا-قال-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إصابته-بكورونا؟-1055200780.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1048217158_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_245dd109a7bf1be7d64569f985f32ed6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون

كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء

09:27 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 11.01.2022)
© AFP 2021 / Emmanuel Dunandأشخاص يرتدون زي "ليغو" يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021
أشخاص يرتدون زي ليغو يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بفيروس كورونا، ليصبح واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مصابا بالوباء حاليا.
وقالت الوزارة في بيان وفق قناة "كان" الرسمية إنها سجلت 37887 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، على وقع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.
وتم الكشف عن الإصابات الجديدة من بين نحو 333 ألف فحص، ما يرفع معدل الإصابات إلى 11.38%.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
ماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟
08:18 GMT
إلا أن البروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، قدر أن العدد الفعلي للإصابات اليومية قد وصل إلى 100 ألف.
وقال سيغال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأنه من الواضح لنا جميعا أننا نرصد عددا أقل من أولئك المصابين بالفعل، فإننا نقدر أننا وصلنا إلى 100 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية. ونقدر أننا سنصل إلى الذورة بعد مضاعفة العدد مرة أو اثنتين أخريين، يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مريض نشط بفيروس كورونا الآن.
ووصل عدد المصابين الحاليين (الحالات النشطة) في إسرائيل إلى 185 ألفا و753، بحسب وزارة الصحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTمسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
09:27 GMTكورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
09:27 GMT‏"فايزر" تطرح لقاحها المضاد لمتحور "أوميكرون" في مارس
09:26 GMTمسيرة بجهاز لتنظيم ضربات القلب تنقذ لأول مرة حياة مريض سكتة قلبية في السويد
09:24 GMTدراسات سريرية في جنوب أفريقيا تكشف سر الانتشار السريع لـ"أوميكرون"
09:21 GMTسعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
09:18 GMTارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
09:07 GMTطالبان تتعهد ببناء جيش أفغاني قوامه 150 ألف عنصر
09:03 GMTالجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بسرعة 10 ماخ
08:59 GMTرغم الجائحة... الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تحقيقها أرباحا
08:55 GMTإسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"
08:54 GMTتركيا ترحب باختيار رئيس وزراء جديد واستقرار الأوضاع في كازاخستان
08:53 GMTغذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"
08:51 GMTزيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي
08:32 GMTتوقعات بوصول استثمارات محطات الطاقة النووية في أوروبا إلى 500 مليار يورو بحلول عام 2050
08:29 GMTكم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية
08:18 GMTماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟
08:16 GMTالبنك المركزي التركي يعلن عن تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز يبلغ2.681 مليار دولار
08:15 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية للمرة الثانية خلال أسبوع
08:13 GMTسلطعون "لص" يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته.. فيديو