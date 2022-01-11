https://arabic.sputniknews.com/20220111/كورونا-يواصل-الاجتياح-واحد-من-بين-كل-51-إسرائيليا-مصاب-بالوباء-1055204232.html

كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء

كورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بفيروس كورونا، ليصبح واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مصابا بالوباء... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T09:27+0000

2022-01-11T09:27+0000

2022-01-11T09:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1048217158_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_efa1b6a9bba9299dd1184c2c7d9360d2.jpg

وقالت الوزارة في بيان وفق قناة "كان" الرسمية إنها سجلت 37887 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، على وقع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.وتم الكشف عن الإصابات الجديدة من بين نحو 333 ألف فحص، ما يرفع معدل الإصابات إلى 11.38%.إلا أن البروفيسور عيران سيغال من معهد وايزمان للعلوم، قدر أن العدد الفعلي للإصابات اليومية قد وصل إلى 100 ألف.وقال سيغال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأنه من الواضح لنا جميعا أننا نرصد عددا أقل من أولئك المصابين بالفعل، فإننا نقدر أننا وصلنا إلى 100 ألف مصاب يوميا في الأيام القليلة الماضية. ونقدر أننا سنصل إلى الذورة بعد مضاعفة العدد مرة أو اثنتين أخريين، يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن واحدا من بين كل 51 إسرائيليا مريض نشط بفيروس كورونا الآن.ووصل عدد المصابين الحاليين (الحالات النشطة) في إسرائيل إلى 185 ألفا و753، بحسب وزارة الصحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/ماذا-قال-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إصابته-بكورونا؟-1055200780.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون