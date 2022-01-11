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كوريا الشمالية تؤكد تجربة صاروخ فرط صوتي وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر
كوريا الشمالية تؤكد تجربة صاروخ فرط صوتي وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر
أكدت كوريا الشمالية، تجربة صاروخ فرط صوتي بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T21:27+0000
2022-01-11T21:41+0000
كوريا الشمالية
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وأعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت الثلاثاء "تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون"، بحسب وكالة "يونهاب".وأضافت الوكالة أن "الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية تجاوز مسافة ألف كيلومتر وأصاب الهدف بدقة".وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية--تطلق-صاروخا-باليستيا-بسرعة-10-ماخ-1055202678.html
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كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تؤكد تجربة صاروخ فرط صوتي وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر

21:27 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 11.01.2022)
© REUTERS / KCNAإطلاق صاروخ من طراز "هواسونغ-12" (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أكدت كوريا الشمالية، تجربة صاروخ فرط صوتي بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وإصابة هدف على بعد ألف كيلومتر.
وأعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت الثلاثاء "تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون"، بحسب وكالة "يونهاب".

وأضافت الوكالة أن "الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية تجاوز مسافة ألف كيلومتر وأصاب الهدف بدقة".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانًا في وقت سابق، أدان فيه عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في 5 و11 يناير الجاري، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
مقاتلات إف إيه 50 الحربية التي تصنعها كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بسرعة 10 ماخ
09:03 GMT
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".
وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
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