كيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق.خط الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - محمد النني.خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.ويعتمد كيروش على محمد صلاح نجم ليفربول لقيادة هجوم الفراعنة، كما دفع بمحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، في وسط الملعب، علمًا بأنها أول مباراة دولية يخوضها منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أبريل/نيسان الماضي.ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مساء اليوم الثلاثاء.
أعلن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي، كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - محمد النني.
خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.
ويعتمد كيروش على محمد صلاح نجم ليفربول لقيادة هجوم الفراعنة، كما دفع بمحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، في وسط الملعب، علمًا بأنها أول مباراة دولية يخوضها منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أبريل/نيسان الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مساء اليوم الثلاثاء.