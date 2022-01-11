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بث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2021
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/كيروش-يعلن-تشكيل-الفراعنة-لمواجهة-نيجيريا-بأمم-أفريقيا-1055250884.html
كيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا
كيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا
أعلن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي، كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقية 2021... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:32+0000
2022-01-11T15:32+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق.خط الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - محمد النني.خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.ويعتمد كيروش على محمد صلاح نجم ليفربول لقيادة هجوم الفراعنة، كما دفع بمحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، في وسط الملعب، علمًا بأنها أول مباراة دولية يخوضها منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أبريل/نيسان الماضي.ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مساء اليوم الثلاثاء.
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رياضة, منتخب مصر الوطني

كيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا

15:32 GMT 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHجمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي، كارلوس كيروش، تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد حجازي - أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي - تريزيجيه - محمد النني.
خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.
ويعتمد كيروش على محمد صلاح نجم ليفربول لقيادة هجوم الفراعنة، كما دفع بمحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، في وسط الملعب، علمًا بأنها أول مباراة دولية يخوضها منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أبريل/نيسان الماضي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مساء اليوم الثلاثاء.
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محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
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