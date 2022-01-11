كينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة

وكانت الكهرباء انقطعت في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش عن البلاد كلها بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي، بحسب بيان لشركة كهرباء كينيا، الموزع الوحيد للكهرباء في البلاد.وشهدت كينيا انقطاعا مماثلا على مستوى البلاد في مايو/أيار 2020 بعد تعطل جزء من خط للجهد العالي ينقل الكهرباء إلى نيروبي من محطات أولكاريا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية، على بعد 75 كيلومترا من العاصمة.وفي السياق، تسعى إثيوبيا إلى استكمال خط نقل الكهرباء البالغ طوله ألف كيلومتر بينها وبين كينيا في أقرب وقت، عبر اتفاقية تستهدف استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلوفولت.
وقالت الشركة في البيان، اليوم الثلاثاء، إن الكهرباء أعيدت بحلول الساعة 11:14 في نيروبي وغرب كينيا والصدع الشمالي والوسطى وجنوب نيانزا، مضيفة أن العمل جارٍ لإعادتها إلى باقي المناطق التي شملها انقطاع التيار.
وشهدت كينيا انقطاعا مماثلا على مستوى البلاد في مايو/أيار 2020 بعد تعطل جزء من خط للجهد العالي ينقل الكهرباء إلى نيروبي من محطات أولكاريا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية، على بعد 75 كيلومترا من العاصمة.
وفي السياق، تسعى إثيوبيا إلى استكمال خط نقل الكهرباء البالغ طوله ألف كيلومتر بينها وبين كينيا في أقرب وقت، عبر اتفاقية تستهدف استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلوفولت.