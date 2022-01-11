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كينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة
كينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة
عادت الكهرباء في كينيا بعد انقطاعها على مستوى البلاد كلها إثر انهيار أبراج على خط الجهد العالي الذي ينقل التيار إلى العاصمة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-11T13:01+0000
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وكانت الكهرباء انقطعت في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش عن البلاد كلها بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي، بحسب بيان لشركة كهرباء كينيا، الموزع الوحيد للكهرباء في البلاد.وشهدت كينيا انقطاعا مماثلا على مستوى البلاد في مايو/أيار 2020 بعد تعطل جزء من خط للجهد العالي ينقل الكهرباء إلى نيروبي من محطات أولكاريا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية، على بعد 75 كيلومترا من العاصمة.وفي السياق، تسعى إثيوبيا إلى استكمال خط نقل الكهرباء البالغ طوله ألف كيلومتر بينها وبين كينيا في أقرب وقت، عبر اتفاقية تستهدف استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلوفولت.
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العالم, أخبار كينيا

كينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة

13:01 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / Simon Mainaطفل صغير يقرأ الرسالة من لوحة جدارية توعوية تحذر الناس من خطر مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس "كورونا"، في حي وادي ماثاري في نيروبي، كينيا 22 أبريل 2020.
طفل صغير يقرأ الرسالة من لوحة جدارية توعوية تحذر الناس من خطر مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس كورونا، في حي وادي ماثاري في نيروبي، كينيا 22 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Simon Maina
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عادت الكهرباء في كينيا بعد انقطاعها على مستوى البلاد كلها إثر انهيار أبراج على خط الجهد العالي الذي ينقل التيار إلى العاصمة.
وكانت الكهرباء انقطعت في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش عن البلاد كلها بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي، بحسب بيان لشركة كهرباء كينيا، الموزع الوحيد للكهرباء في البلاد.

وقالت الشركة في البيان، اليوم الثلاثاء، إن الكهرباء أعيدت بحلول الساعة 11:14 في نيروبي وغرب كينيا والصدع الشمالي والوسطى وجنوب نيانزا، مضيفة أن العمل جارٍ لإعادتها إلى باقي المناطق التي شملها انقطاع التيار.

وشهدت كينيا انقطاعا مماثلا على مستوى البلاد في مايو/أيار 2020 بعد تعطل جزء من خط للجهد العالي ينقل الكهرباء إلى نيروبي من محطات أولكاريا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية، على بعد 75 كيلومترا من العاصمة.
وفي السياق، تسعى إثيوبيا إلى استكمال خط نقل الكهرباء البالغ طوله ألف كيلومتر بينها وبين كينيا في أقرب وقت، عبر اتفاقية تستهدف استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلوفولت.
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