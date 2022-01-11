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https://arabic.sputniknews.com/20220111/لعبة-الحبار-يحقق-إنجازا-تاريخيا-لكوريا-الجنوبية-في-غولدن-غلوب-ورئيس-البلاد-يهنئ-أبطاله-1055205398.html
لعبة الحبار يحقق إنجازا تاريخيا لكوريا الجنوبية في "غولدن غلوب".. ورئيس البلاد يهنئ أبطاله
لعبة الحبار يحقق إنجازا تاريخيا لكوريا الجنوبية في "غولدن غلوب".. ورئيس البلاد يهنئ أبطاله
حقق الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ-سو إنجازا تاريخيا، وذلك بحصوله على جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار" الشهير. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:08+0000
2022-01-11T10:08+0000
العالم
جائزة
الغولدن غلوب
الرئيس الكوري الجنوبي
كوريا الجنوبية
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وبحسب يونهاب، يأتي هذا الإنجاز التاريخي على اعتبار أن "أوه" البالغ من العمر 77 عاما أول ممثل كوري جنوبي على الإطلاق يحصل على جائزة التمثيل في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب.وفي هذا السياق، هنأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمس الاثنين، نجم لعبة الحبار على هذا الفوز، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن احترامه وامتنانه للممثل، مشيرا إلى أن "المسيرة الفنية للممثل "أوه" التي تمتد على مدار أكثر من 50 عاما تركت أثرا عميقا على المسرح العالمي".من جهة ثانية، أشاد الرئيس "مون" بجهود كل الذي شاركوا في هذا العمل من ممثلين وممثلات ومساعدين وغيرهم، وذلك لإبرازهم إبداع الثقافة الكورية.ولعب "أوه" دور "أوه إيل-نام"، وهو العقل المدبر السري وراء اللعبة القاتلة، التي شارك فيها عدد كبير من المثقلين بالديون للفوز بجائزة قدرها 45.6 مليار وون، أي 37.9 مليون دولار.وكان المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار"، الذي أنتجته وعرضته منصة"Netflix"، قد حقق نجاحا باهرا متجاوزا نجاح المسلسل الشهير "صراع العروش" من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب، حيث وصل عدد مشاهداته إلى حوالي 17 مليار مشاهدة، فيما بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونا، بحسب "scooptrade".وقدرت صحيفة "بلومبرغ" أرباح "Netflix" من المسلسل بحوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط، حيث تجاوز العمل عتبة 111 مليون مشاهدة على المنصة، ليصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ.وبحسب موقع "عربي"، يعود نجاح مسلسل الحبار الذي أطلق في 17 سبتمبر / أيلول 2021، إلى عدم مركزية دور البطولة في شخصية واحدة، إضافة إلى قصة العمل التي تم نسجها بتقنية درامية محكمة والمستوحاة من فكرة الألعاب الرقمية الحديثة، إضافة إلى هويته البصرية من ناحية استخدام تقنيات مبتكرة في التصوير والإخراج، مشيرا إلى أن سحر العمل يكمن من خلال طرح قضايا جوهرية تتعلق بتعرية مشاعر البشر وغرائزهم وميل بعض الشخصيات إلى التدمير الذاتي.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/مسلسل-لعبة-الحبار-يتفوق-على-صراع-العروش-في-مشاهدات-يوتيوب-1050679024.html
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العالم, جائزة, الغولدن غلوب, الرئيس الكوري الجنوبي, كوريا الجنوبية

لعبة الحبار يحقق إنجازا تاريخيا لكوريا الجنوبية في "غولدن غلوب".. ورئيس البلاد يهنئ أبطاله

10:08 GMT 11.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JIالمسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" على شبكة نتفليكس للأفلام، 30 سبتمبر 2021
المسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار على شبكة نتفليكس للأفلام، 30 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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حقق الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ-سو إنجازا تاريخيا، وذلك بحصوله على جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "لعبة الحبار" الشهير.
وبحسب يونهاب، يأتي هذا الإنجاز التاريخي على اعتبار أن "أوه" البالغ من العمر 77 عاما أول ممثل كوري جنوبي على الإطلاق يحصل على جائزة التمثيل في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب.
وفي هذا السياق، هنأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمس الاثنين، نجم لعبة الحبار على هذا الفوز، في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن احترامه وامتنانه للممثل، مشيرا إلى أن "المسيرة الفنية للممثل "أوه" التي تمتد على مدار أكثر من 50 عاما تركت أثرا عميقا على المسرح العالمي".
من جهة ثانية، أشاد الرئيس "مون" بجهود كل الذي شاركوا في هذا العمل من ممثلين وممثلات ومساعدين وغيرهم، وذلك لإبرازهم إبداع الثقافة الكورية.
ولعب "أوه" دور "أوه إيل-نام"، وهو العقل المدبر السري وراء اللعبة القاتلة، التي شارك فيها عدد كبير من المثقلين بالديون للفوز بجائزة قدرها 45.6 مليار وون، أي 37.9 مليون دولار.
فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
مسلسل "لعبة الحبار" يتفوق على "صراع العروش" في مشاهدات يوتيوب
11 نوفمبر 2021, 11:47 GMT
وكان المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار"، الذي أنتجته وعرضته منصة"Netflix"، قد حقق نجاحا باهرا متجاوزا نجاح المسلسل الشهير "صراع العروش" من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب، حيث وصل عدد مشاهداته إلى حوالي 17 مليار مشاهدة، فيما بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونا، بحسب "scooptrade".
وقدرت صحيفة "بلومبرغ" أرباح "Netflix" من المسلسل بحوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط، حيث تجاوز العمل عتبة 111 مليون مشاهدة على المنصة، ليصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ.
وبحسب موقع "عربي"، يعود نجاح مسلسل الحبار الذي أطلق في 17 سبتمبر / أيلول 2021، إلى عدم مركزية دور البطولة في شخصية واحدة، إضافة إلى قصة العمل التي تم نسجها بتقنية درامية محكمة والمستوحاة من فكرة الألعاب الرقمية الحديثة، إضافة إلى هويته البصرية من ناحية استخدام تقنيات مبتكرة في التصوير والإخراج، مشيرا إلى أن سحر العمل يكمن من خلال طرح قضايا جوهرية تتعلق بتعرية مشاعر البشر وغرائزهم وميل بعض الشخصيات إلى التدمير الذاتي.
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