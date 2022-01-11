تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
https://arabic.sputniknews.com/20220111/لماذا-يصعب-حل-الخلافات-بين-دول-الشرق-الأوسط؟-1055245669.html
لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
قالت مجلة ناشيونال إنترست (The National Interest) الأمريكية إن منطقة الشرق الأوسط يبدو كأنها دخلت عهد المصالحات، حيث بدأ الأعداء الإقليميون وخصوم الأمس توطيد... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:53+0000
2022-01-11T13:53+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055245135_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_b74317211a0d4b38b7fc25cece168051.png
لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
أكدت المجلة أنه رغم استحضار مصطلحات مثل التقارب وتطبيع العلاقات على نطاق واسع لتفسير الفورة الأخيرة في وتيرة الدبلوماسية الإقليمية، فإن مصطلح "خفض التصعيد" يبقى هو الأنسب لوصف الوضع الحالي.فلماذا قررت دول الشرق الأوسط تجميد خلافاتها بدلاً من حلها؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد الميالي:وأضاف الميالي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055245135_222:0:1155:700_1920x0_80_0_0_dfd9f00f7f5a23180872b6a035a68c06.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, أين الحقيقة؟, аудио

لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟

13:53 GMT 11.01.2022
لماذا يصعب حل الخلافات بين دول الشرق الأوسط؟
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
قالت مجلة ناشيونال إنترست (The National Interest) الأمريكية إن منطقة الشرق الأوسط يبدو كأنها دخلت عهد المصالحات، حيث بدأ الأعداء الإقليميون وخصوم الأمس توطيد صلاتهم وإصلاح علاقاتهم، إلا أن الأمر في حقيقته يتعلق بتجميد مؤقت للصراعات الإقليمية.
أكدت المجلة أنه رغم استحضار مصطلحات مثل التقارب وتطبيع العلاقات على نطاق واسع لتفسير الفورة الأخيرة في وتيرة الدبلوماسية الإقليمية، فإن مصطلح "خفض التصعيد" يبقى هو الأنسب لوصف الوضع الحالي.
فلماذا قررت دول الشرق الأوسط تجميد خلافاتها بدلاً من حلها؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد الميالي:

"أنا أتفق مع ما ذهبت إليه المجلة من أن هناك تجميدا للخلافات وليس حلا لها، إذ ليس من المعقول أن تفضي جلسات مفاوضات فيينا الست أو السبع إلى حل خلافات إيران مع دول الإقليم ومع دول الغرب، فالمشكلة تكمن في الأيدلوجيا والخطاب والتوجهات والبرامج والخلافات التاريخية والطموحات المستقبلية التي تتقاطع مع الرؤية الغربية من جهة وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج من جهة أخرى، لذلك هناك تسويات مؤقتة لحل بعض الأزمات وكذلك لقضايا تتعلق بالاقتصاد، كما أن هنالك تسكين للجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة".

وأضاف الميالي:

"هناك علاقة بين تجميد الخلافات ومسألة الانكفاء الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط، بسبب إخفاق السياسة الأمريكية في المنطقة، حيث باتت لدى واشنطن أولويات مختلفة عما سبق، فبعد أن راهنت على مشروع شرق أوسط جديد يقوم على تفتيت المنطقة والهيمنة عليها عبر تعزيز قواعدها العسكرية، تعرض هذا المشروع للفشل، لذا أصبحت الولايات المتحدة تركز على روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والصين، ناهيك عن قضية المواطنة في أمريكا والتحديات الاقتصادية التي تشكل رقما أساسيا في المعادلة الأمريكية".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:21 GMTدراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض
15:21 GMTأرمينيا تؤكد استخدام أذربيجان مدفعية وطائرات المسيرة خلال عملية قصف عند الحدود
15:19 GMTحوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
15:16 GMTمنتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
15:10 GMTالبنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة
15:09 GMTمصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
15:08 GMTألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
15:05 GMTغانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي
14:58 GMTالخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
14:56 GMTتونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية
14:53 GMTعلماء يحلون لغز الانقراض الجماعي "الأوردوفيشي"... كائن له الفضل بعودة الحياة
14:50 GMTتبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
14:49 GMTبرشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟
14:48 GMTوزير خارجية إسرائيل: نقيم حوارا جيدا مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني
14:47 GMTحادث مروع يودي بحياة لاعب تركي كان يستعد لحفل زفافه
14:43 GMTالسيسي: لدينا 6 ملايين شخص من دول أخرى دمجناهم في المجتمع
14:42 GMTميشوستين يهنئ رئيس الوزراء الكازاخستاني الجديد
14:38 GMTرئيس سابق لأركان الجيش الروسي يوضح لماذا يمكن أن تنضم روسيا إلى الناتو
14:37 GMTالسفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها
14:34 GMTالتحالف العربي يطلق عملية عسكرية باسم "حرية اليمن السعيد"