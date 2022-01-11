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https://arabic.sputniknews.com/20220111/ماذا-تفعل-عندما-تجد-طبقة-خضراء-حول-صفار-البيض؟-1055259657.html
ماذا تفعل عندما تجد طبقة خضراء حول صفار البيض؟
ماذا تفعل عندما تجد طبقة خضراء حول صفار البيض؟
يعد البيض المسلوق من الأغذية المهمة التي يتم تناولها على نطاق واسع خاصة بين الأطفال لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T18:40+0000
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لكن هناك أمور يجب معرفتها حتى لا تتحول بعض العناصر التي يحتويها البيض إلى مصدر ضرر لمن يتناوله، كما يقول موقع "ويب ميد" الأمريكي، الذي أوضح أن مدة سلق البيض على النار يجب ألا تتجاوز 10 دقائق.وتابع: "عندما يتجاوز زمن وجود البيض المسلوق على النار هذه الفترة تبدأ بعض العناصر الموجودة به ومنها عنصري الحديد والكبريت إلى اللون الأخضر، الذي يتحول إلى غلاف رقيق حول صفار البيض".رغم أنه من الممكن تناوله في هذه الحالة، إلا أن زيادة هذا الغلاف بالصورة التي تؤثر على لون بياض البيض من الداخل وتحول لونه إلى الأخضر، يجعله ضارا.ويكمن سر الضرر الذي يسببه اللون الأخضر داخل البيضة في أنه يحتوي على بكتيريا ضارة، وفي حالة ظهرت لها رائحة نفاذة يجب عليك التخلص منها لأنها تكون قد فسدت في هذه الحالة ويجب عدم تناولها.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/شيف-يوضح-طريقة-للحصول-على-بيض-مسلوق-بشكل-مثالي--1047390820.html
https://arabic.sputniknews.com/20210928/فوائد-تناول-البيض-يوميا--أكثر-من-17-فائدة-يكتسبها-الجسم-1050267216.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
ماذا تفعل عندما تجد طبقة خضراء حول صفار البيض؟
يعد البيض المسلوق من الأغذية المهمة التي يتم تناولها على نطاق واسع خاصة بين الأطفال لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية.
لكن هناك أمور يجب معرفتها حتى لا تتحول بعض العناصر التي يحتويها البيض إلى مصدر ضرر لمن يتناوله،
كما يقول موقع
"ويب ميد" الأمريكي، الذي أوضح أن مدة سلق البيض على النار يجب ألا تتجاوز 10 دقائق.
وتابع: "عندما يتجاوز زمن وجود
البيض المسلوق
على النار هذه الفترة تبدأ بعض العناصر الموجودة به ومنها عنصري الحديد والكبريت إلى اللون الأخضر، الذي يتحول إلى غلاف رقيق حول صفار البيض".
رغم أنه من الممكن تناوله في هذه الحالة، إلا أن زيادة هذا الغلاف بالصورة التي تؤثر على لون
بياض البيض
من الداخل وتحول لونه إلى الأخضر، يجعله ضارا.
28 سبتمبر 2021, 17:17 GMT
ويكمن سر الضرر الذي يسببه اللون الأخضر داخل البيضة في أنه يحتوي على بكتيريا ضارة، وفي حالة ظهرت لها رائحة نفاذة يجب عليك التخلص منها لأنها تكون قد فسدت في هذه الحالة
ويجب عدم تناولها
.