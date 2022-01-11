https://arabic.sputniknews.com/20220111/ماذا-تفعل-عندما-تجد-طبقة-خضراء-حول-صفار-البيض؟-1055259657.html

ماذا تفعل عندما تجد طبقة خضراء حول صفار البيض؟

ماذا تفعل عندما تجد طبقة خضراء حول صفار البيض؟

يعد البيض المسلوق من الأغذية المهمة التي يتم تناولها على نطاق واسع خاصة بين الأطفال لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T18:40+0000

2022-01-11T18:40+0000

2022-01-11T18:40+0000

منوعات

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102557/65/1025576519_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_ffc59ac967c194974a166bd1a0b15418.jpg

لكن هناك أمور يجب معرفتها حتى لا تتحول بعض العناصر التي يحتويها البيض إلى مصدر ضرر لمن يتناوله، كما يقول موقع "ويب ميد" الأمريكي، الذي أوضح أن مدة سلق البيض على النار يجب ألا تتجاوز 10 دقائق.وتابع: "عندما يتجاوز زمن وجود البيض المسلوق على النار هذه الفترة تبدأ بعض العناصر الموجودة به ومنها عنصري الحديد والكبريت إلى اللون الأخضر، الذي يتحول إلى غلاف رقيق حول صفار البيض".رغم أنه من الممكن تناوله في هذه الحالة، إلا أن زيادة هذا الغلاف بالصورة التي تؤثر على لون بياض البيض من الداخل وتحول لونه إلى الأخضر، يجعله ضارا.ويكمن سر الضرر الذي يسببه اللون الأخضر داخل البيضة في أنه يحتوي على بكتيريا ضارة، وفي حالة ظهرت لها رائحة نفاذة يجب عليك التخلص منها لأنها تكون قد فسدت في هذه الحالة ويجب عدم تناولها.

https://arabic.sputniknews.com/20201203/شيف-يوضح-طريقة-للحصول-على-بيض-مسلوق-بشكل-مثالي--1047390820.html

https://arabic.sputniknews.com/20210928/فوائد-تناول-البيض-يوميا--أكثر-من-17-فائدة-يكتسبها-الجسم-1050267216.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, أخبار العالم الآن