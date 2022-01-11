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https://arabic.sputniknews.com/20220111/ماذا-قال-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إصابته-بكورونا؟-1055200780.html
ماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟
ماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟
أصيب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بفيروس كورونا، في وقت تواصل فيه الدولة العبرية تسجيل معدل إصابات غير مسبوق منذ تفشي الوباء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:18+0000
2022-01-11T08:18+0000
إسرائيل
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فيروس كورونا
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وقال لابيد صباح اليوم الثلاثاء في حديث من الحجر الصحي بمنزله مع قناة "كان" الرسمية،إنه بخير، وأنه تم تطعيمه ولم تظهر عليه أعراض.وكشف أن العدوى لم تنتقل إليه من نائبه "عيدان رول" الذي أعلن عن إصابته مؤخرا بل عن طريق حارسه الشخصي.وردا على سؤال حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالوباء قال لابيد: "نحن في حالة من عدم اليقين. هذا مرض سريع التغير في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "الحكومة تقوم بعمل ليس مكتملا، فالمواجهة مشروع مشترك بيننا وبين المواطنين".وتطرق لابيد إلى موضوع التعويضات وقال إن وزير المالية أفيغدور ليبرمان يعمل على إعداد مخطط في هذا الصدد، مضيفا "المال ليس بلا حدود والحكومة المسؤولة لا تبدد الأموال في كل مكان، ولكنها تبحث عن من يحتاجها. بعض التعويضات ستكون بأثر رجعي. هناك في الغالب شركات صغيرة تأثرت وسنحرص على تعويضها".وفي سؤال حول ما إن كانت إسرائيل بحاجة إلى فرض إغلاق جديد قال لابيد: "ليست هناك حاجة للإغلاق - لا يوجد سبب لشل الاقتصاد. أنت توازن بين المخاطر".ومضى بقوله: "الحياة البشرية هي أهم شيء، ولكن مهمتنا هي منع الاقتصاد من الانهيار في الطريق. لا توجد حلول بسيطة للمشاكل المعقدة. وضعنا أفضل من الغالبية العظمى من دول العالم ويجب الحفاظ على ذلك في ظل الظروف الوبائية".وكان لابيد قد غرد مساء أمس بقوله: "بالفعل تأكدت إصابتي بكورونا، أشعر بحالة جيدة لأني تلقيت اللقاح، إذهبوا للتطعيم، حافظوا على ارتداء الكمامات، سنتجاوز ذلك سويا".يشار إلى أن إسرائيل تشهد تفشيا كبيرا لكورونا هذه الأيام، وسط تسجيل معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء في 2020.ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 30 ألفا و970 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كورونا-يجتاح-إسرائيل-تسجيل-أعلى-معدل-إصابات-يومي-منذ-تفشي-الوباء-1055162875.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

ماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟

08:18 GMT 11.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / POOL
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أصيب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بفيروس كورونا، في وقت تواصل فيه الدولة العبرية تسجيل معدل إصابات غير مسبوق منذ تفشي الوباء.
وقال لابيد صباح اليوم الثلاثاء في حديث من الحجر الصحي بمنزله مع قناة "كان" الرسمية،إنه بخير، وأنه تم تطعيمه ولم تظهر عليه أعراض.
وكشف أن العدوى لم تنتقل إليه من نائبه "عيدان رول" الذي أعلن عن إصابته مؤخرا بل عن طريق حارسه الشخصي.
وردا على سؤال حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالوباء قال لابيد: "نحن في حالة من عدم اليقين. هذا مرض سريع التغير في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "الحكومة تقوم بعمل ليس مكتملا، فالمواجهة مشروع مشترك بيننا وبين المواطنين".
وتطرق لابيد إلى موضوع التعويضات وقال إن وزير المالية أفيغدور ليبرمان يعمل على إعداد مخطط في هذا الصدد، مضيفا "المال ليس بلا حدود والحكومة المسؤولة لا تبدد الأموال في كل مكان، ولكنها تبحث عن من يحتاجها. بعض التعويضات ستكون بأثر رجعي. هناك في الغالب شركات صغيرة تأثرت وسنحرص على تعويضها".

وتابع: "لن نتخلى عن أولئك الذين تضرروا بشكل حقيقي ولكننا لن ننثر الأموال. لدينا مسؤولية تجاه الاقتصاد".

وفي سؤال حول ما إن كانت إسرائيل بحاجة إلى فرض إغلاق جديد قال لابيد: "ليست هناك حاجة للإغلاق - لا يوجد سبب لشل الاقتصاد. أنت توازن بين المخاطر".
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
كورونا يجتاح إسرائيل... تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء
أمس, 09:20 GMT
ومضى بقوله: "الحياة البشرية هي أهم شيء، ولكن مهمتنا هي منع الاقتصاد من الانهيار في الطريق. لا توجد حلول بسيطة للمشاكل المعقدة. وضعنا أفضل من الغالبية العظمى من دول العالم ويجب الحفاظ على ذلك في ظل الظروف الوبائية".
وكان لابيد قد غرد مساء أمس بقوله: "بالفعل تأكدت إصابتي بكورونا، أشعر بحالة جيدة لأني تلقيت اللقاح، إذهبوا للتطعيم، حافظوا على ارتداء الكمامات، سنتجاوز ذلك سويا".
يشار إلى أن إسرائيل تشهد تفشيا كبيرا لكورونا هذه الأيام، وسط تسجيل معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء في 2020.
ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 30 ألفا و970 إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.
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