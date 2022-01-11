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https://arabic.sputniknews.com/20220111/ما-هي-قدرات-القوات-البرية-والجوية-الإماراتية؟-1055261344.html
ما هي قدرات القوات البرية والجوية الإماراتية؟
ما هي قدرات القوات البرية والجوية الإماراتية؟
تواصلت فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك 50"، الذي تشارك فيه قوات برية وجوية إماراتية ويستمر حتى الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الجاري. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:48+0000
2022-01-11T19:48+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة في الجيش الإماراتي، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.ما هي قدرات القوات البرية الإماراتية؟تمتلك القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و180 مدفعا ذاتي الحركة و76 مدفعا ميدانيا و112 راجمة صواريخ، بينما يصل عدد جنود الجيش 65 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.ما هي قدرات القوات الجوية الإماراتيةتحتل القوات الجوية الإماراتية المرتبة رقم 21 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك القوات الجوية الإماراتية 552 طائرة بينها 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرة تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/القوات-البرية-والجوية-تواصل-فعاليات-درع-الإمارات-المشترك---50-فيديو-1055198640.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ما هي قدرات القوات البرية والجوية الإماراتية؟

19:48 GMT 11.01.2022
© AP Photoالجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo
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تواصلت فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك 50"، الذي تشارك فيه قوات برية وجوية إماراتية ويستمر حتى الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة في الجيش الإماراتي، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

ما هي قدرات القوات البرية الإماراتية؟

تمتلك القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و180 مدفعا ذاتي الحركة و76 مدفعا ميدانيا و112 راجمة صواريخ، بينما يصل عدد جنود الجيش 65 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.

ما هي قدرات القوات الجوية الإماراتية

تحتل القوات الجوية الإماراتية المرتبة رقم 21 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
القوات الجوية الإماراتية خلال معرض آيدكس الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
القوات البرية والجوية تواصل فعاليات "درع الإمارات المشترك - 50"... فيديو
06:42 GMT
وتمتلك القوات الجوية الإماراتية 552 طائرة بينها 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرة تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.
© Sputnik / Mohamed Hassan"إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
إف - 35 جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
"إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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