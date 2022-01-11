ما هي قدرات القوات البرية والجوية الإماراتية؟

ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة في الجيش الإماراتي، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.ما هي قدرات القوات البرية الإماراتية؟تمتلك القوات البرية الإماراتية 434 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و180 مدفعا ذاتي الحركة و76 مدفعا ميدانيا و112 راجمة صواريخ، بينما يصل عدد جنود الجيش 65 ألف جندي جميعهم قوات عاملة.ما هي قدرات القوات الجوية الإماراتيةتحتل القوات الجوية الإماراتية المرتبة رقم 21 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمتلك القوات الجوية الإماراتية 552 طائرة بينها 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرة تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.
تواصلت فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك 50"، الذي تشارك فيه قوات برية وجوية إماراتية ويستمر حتى الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة في الجيش الإماراتي، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
تواصلت فعاليات تمرين (درع الإمارات المشترك 50 في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات والذي يستمر لغاية 14 يناير الجاري ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع. pic.twitter.com/nCbWB2swAF
وتمتلك القوات الجوية الإماراتية 552 طائرة بينها 100 مقاتلة وطائرة اعتراضية و20 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و146 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و3 طائرة تزود بالوقود في الجو و223 مروحية بينها 30 مروحية هجومية.