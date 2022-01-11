تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مبارة-الجزائرة-وسيراليون-في-بطولة-أمم-أفريقيا-أفريقيا-1055226579.html
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)
تنطلق في تمام الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، على ملعب غابوما، مواجهة منتخب الجزائر مع منتخب سيراليون. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:38+0000
2022-01-11T13:50+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055242855_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_2e36c67d634b14f661f2f0ec5b04724d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055242855_0:0:1211:908_1920x0_80_0_0_a122ff22786ee2feae7236d1cd827f74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, новый онлайн для белой редактуры
مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا، 11 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي

مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)

12:38 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 11.01.2022)
تابعنا عبر
يتبع
تنطلق في تمام الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، على ملعب غابوما، مواجهة منتخب الجزائر مع منتخب سيراليون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
13:50 GMT 11.01.2022
13:50 GMT 11.01.2022
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الجزائر وسيراليون.
13:48 GMT 11.01.2022
حكم المباراة يحسب دقيقتان بدل الوقت الضائع.
13:46 GMT 11.01.2022
دفاع الجزائر يشتت تمريرة عرضية من توراي من اليسار.
13:43 GMT 11.01.2022
السيراليوني، محمد بويا توراي، يسدد كرة بعيدة عن مرمى الجزائر وتذهب خارج الملعب.
13:41 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة داخل منطقة الجزاء من يوسف العطال.
13:38 GMT 11.01.2022
الجزائري، عبد القادر بدراني، يحصل على إنذار بسبب تدخل متهور على أحد لاعبي سيراليون.
13:36 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة من رياض محرز داخل منطقة الجزاء.
13:35 GMT 11.01.2022
حارس المرمى الجزائري، رايس مبولحي، يتصدى لكرة قوية داخل منطقة الجزاء من السيراليوني، محمد بويا توراي
13:32 GMT 11.01.2022
دفاع الجزائر يشتت كرة داخل منطقة الجزاء من لاعب سيراليون، مصطفى بندو.
13:30 GMT 11.01.2022
حارس مرمى سيراليون، محمد كامارا، يسيطر على كرة داخل منطقة الجزاء، والتي كانت متبادلة بين لاعبي الجزائر ياسين براهيمي وإسلام سليماني.
13:28 GMT 11.01.2022
منتخب سيراليون يفشل في تسديد كرة داخل منطقة الجزاء في مرمى الجزائر.
13:24 GMT 11.01.2022
حارس سيراليون يمسك تمريرة عرضية داخل نقطة الجزائرة صادرة من اللاعب الجزائري، يوسف عطال.
13:19 GMT 11.01.2022
تمريرات مستمرة بين لاعبي الجزائر في وسط الملعب.
13:16 GMT 11.01.2022
تشكيلة منتخب الجزائر في مباراة سيراليون اليوم الثلاثاء.
13:13 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة ركنية من منتخب الجزائر داخل منطقة الجزاء.
13:11 GMT 11.01.2022
لاعبو الجزائر يمررون الكرة بين بعضهم في منتصف الملعب.
13:06 GMT 11.01.2022
منتخب سيراليون يسدد ركلة ركنية من جهة اليسار.
13:03 GMT 11.01.2022
انطلق الشوط الأول
12:58 GMT 11.01.2022
وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:51 GMTهل يطيل النور أعمارنا؟... دراسة تهدم أبيات "الخيام"
13:51 GMTرئيس الوزراء الروسي يعلن زيادة الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور "أوميكرون"
13:47 GMTعشية القمة العربية.. هل ستنجح الجزائر في إنجاح عودة سوريا للجامعة العربية؟
13:47 GMTشركاء الصومال الدوليون يحثون الزعماء السياسيين على إجراء انتخابات نزيهة بحلول 25 فبراير
13:46 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين
13:44 GMTخبير عسكري: مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن غير ميؤوس منها
13:43 GMTاليوتيوبر هيفاء بسيسو تشارك صورة لها بزي فرعوني
13:42 GMTطالبان ترفض تصريحات رئيس طاجيكستان وتنفي وجود تهديد لبلاده من أراضي أفغانستان
13:37 GMTنقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
13:27 GMTالعلاقة بين التعليم المنزلي ومدة النوم.. دراسة سويسرية تثبت أن المدرسة يجب أن تبدأ في وقت متأخر
13:21 GMTإيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
13:19 GMT"الصحة العالمية": هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون
13:06 GMTالدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين
13:04 GMTقرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي... تقليص إجازات جنوده وإلغاء تدريبات الاحتياط
13:01 GMTكينيا... عودة الكهرباء بعد انقطاعها على مستوى البلاد إثر انهيار أبراج للطاقة
13:00 GMTالكشف عن سبب وفاة رئيس البرلمان الأوروبي
12:59 GMT"حزب الله" يوافق على المشاركة في الحوار الوطني في لبنان
12:58 GMTمحلل سياسي سوداني: مبادرة الأمم المتحدة تفشل والحل الوحيد في انتخابات مبكرة
12:57 GMTسفير أفغانستان في الصين يترك منصبه بعد عدم تقاضيه رواتبه لشهور
12:55 GMTالكشف عن مخطط مدينة المريخ... الرحلة متاحة للجميع بقرض مقابل العمل... صور وفيديو