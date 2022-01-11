مباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)

يتبع
تنطلق في تمام الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، على ملعب غابوما، مواجهة منتخب الجزائر مع منتخب سيراليون.
13:50 GMT 11.01.2022
13:50 GMT 11.01.2022
نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الجزائر وسيراليون.
13:48 GMT 11.01.2022
حكم المباراة يحسب دقيقتان بدل الوقت الضائع.
13:46 GMT 11.01.2022
دفاع الجزائر يشتت تمريرة عرضية من توراي من اليسار.
13:43 GMT 11.01.2022
السيراليوني، محمد بويا توراي، يسدد كرة بعيدة عن مرمى الجزائر وتذهب خارج الملعب.
13:41 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة داخل منطقة الجزاء من يوسف العطال.
13:38 GMT 11.01.2022
الجزائري، عبد القادر بدراني، يحصل على إنذار بسبب تدخل متهور على أحد لاعبي سيراليون.
13:36 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة من رياض محرز داخل منطقة الجزاء.
13:35 GMT 11.01.2022
حارس المرمى الجزائري، رايس مبولحي، يتصدى لكرة قوية داخل منطقة الجزاء من السيراليوني، محمد بويا توراي
13:32 GMT 11.01.2022
دفاع الجزائر يشتت كرة داخل منطقة الجزاء من لاعب سيراليون، مصطفى بندو.
13:30 GMT 11.01.2022
حارس مرمى سيراليون، محمد كامارا، يسيطر على كرة داخل منطقة الجزاء، والتي كانت متبادلة بين لاعبي الجزائر ياسين براهيمي وإسلام سليماني.
13:28 GMT 11.01.2022
منتخب سيراليون يفشل في تسديد كرة داخل منطقة الجزاء في مرمى الجزائر.
13:24 GMT 11.01.2022
حارس سيراليون يمسك تمريرة عرضية داخل نقطة الجزائرة صادرة من اللاعب الجزائري، يوسف عطال.
13:19 GMT 11.01.2022
تمريرات مستمرة بين لاعبي الجزائر في وسط الملعب.
13:16 GMT 11.01.2022
تشكيلة منتخب الجزائر في مباراة سيراليون اليوم الثلاثاء.
13:13 GMT 11.01.2022
دفاع سيراليون يشتت كرة ركنية من منتخب الجزائر داخل منطقة الجزاء.
13:11 GMT 11.01.2022
لاعبو الجزائر يمررون الكرة بين بعضهم في منتصف الملعب.
13:06 GMT 11.01.2022
منتخب سيراليون يسدد ركلة ركنية من جهة اليسار.
13:03 GMT 11.01.2022
انطلق الشوط الأول
12:58 GMT 11.01.2022
وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.