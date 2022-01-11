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https://arabic.sputniknews.com/20220111/محلل-سياسي-سوداني-مبادرة-الأمم-المتحدة-تفشل-والحل-الوحيد-في-انتخابات-مبكرة-1055241017.html
محلل سياسي سوداني: مبادرة الأمم المتحدة تفشل والحل الوحيد في انتخابات مبكرة
محلل سياسي سوداني: مبادرة الأمم المتحدة تفشل والحل الوحيد في انتخابات مبكرة
قال المحلل السياسي الدكتور، ربيع عبد العاطي لراديو سبوتنيك، إن "كبرى الأحزاب السياسية ترفض أي تدخل خارجي لحل الأزمة السياسية". 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:58+0000
2022-01-11T12:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وتابع أنه إذا كان السودانيون قد عجزوا عن حل مشكلاتهم فإن أي مبادرات قد تأتي من الخارج ستكون أكثر فشلا وبالتالي فإن مبادرة الأمم المتحدة لن تلقي أي درجة من درجات النجاح "لأن السودانيين لديهم تجارب سابقة في هذا السياق".وأضاف عبد العاطي أن الأطراف التي تقبل بمبادرة الأمم المتحدة محدودة جدا من بينها الأحزاب اليسارية.وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم خلال السنوات الماضية كان بيد مجموعة محددة هي التي اتفقت مع المجموعة العسكرية إلا أن الاضطراب ساد في البلاد وانهار الاقتصاد وأصبحت وحدة البلاد مهددة، مؤكدا أنه اذا كان الخلاف قد اشتد بين الأطراف السودانية فالانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد. كانت الأمم المتحدة قد قالت إنها بدأت مشاورات في السودان في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة.وأضاف "نريد أن نتحرك بسرعة". وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول ترتيب تقاسم السلطة مع الزعماء المدنيين والذي كان يهدف لتمهيد الطريق لانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة في 2019.ويخرج المحتجون إلى الشوارع على نحو منتظم للمطالبة بالحكم المدني، ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن أكثر من 60 شخصا لاقوا حتفهم في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/لجنة-أطباء-السودان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاحتجاجات-إلى-63-قتيلا-1055160825.html
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أخبار السودان اليوم

محلل سياسي سوداني: مبادرة الأمم المتحدة تفشل والحل الوحيد في انتخابات مبكرة

12:58 GMT 11.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قال المحلل السياسي الدكتور، ربيع عبد العاطي لراديو سبوتنيك، إن "كبرى الأحزاب السياسية ترفض أي تدخل خارجي لحل الأزمة السياسية".
وتابع أنه إذا كان السودانيون قد عجزوا عن حل مشكلاتهم فإن أي مبادرات قد تأتي من الخارج ستكون أكثر فشلا وبالتالي فإن مبادرة الأمم المتحدة لن تلقي أي درجة من درجات النجاح "لأن السودانيين لديهم تجارب سابقة في هذا السياق".
وأضاف عبد العاطي أن الأطراف التي تقبل بمبادرة الأمم المتحدة محدودة جدا من بينها الأحزاب اليسارية.
وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم خلال السنوات الماضية كان بيد مجموعة محددة هي التي اتفقت مع المجموعة العسكرية إلا أن الاضطراب ساد في البلاد وانهار الاقتصاد وأصبحت وحدة البلاد مهددة، مؤكدا أنه اذا كان الخلاف قد اشتد بين الأطراف السودانية فالانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
لجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلا
أمس, 08:27 GMT
كانت الأمم المتحدة قد قالت إنها بدأت مشاورات في السودان في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.
وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة.
وأضاف "نريد أن نتحرك بسرعة". وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول ترتيب تقاسم السلطة مع الزعماء المدنيين والذي كان يهدف لتمهيد الطريق لانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة في 2019.
ويخرج المحتجون إلى الشوارع على نحو منتظم للمطالبة بالحكم المدني، ويقول مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن أكثر من 60 شخصا لاقوا حتفهم في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
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- سبوتنيك عربيمباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)12:38 GMT
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