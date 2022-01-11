https://arabic.sputniknews.com/20220111/مراسل-تلفزيوني-يحرج-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-تطعيمك-بـ3-جرعات-لم-يمنع-إصابتك-بـكوفيد-19-1055206760.html

مراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"

مراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"

أحرج مراسل تلفزيوني المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بسبب وصف الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، لأزمة (كوفيد-19) بأنها "جائحة غير الملقحين".‏ 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T10:28+0000

2022-01-11T10:28+0000

2022-01-11T10:28+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054406831_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_7d0ee76e492660fb52d2900289992b96.jpg

وأكد المراسل، بيتر دوسي، من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن توصيف بايدن الجديد للوباء "لم يأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بالفيروس رغما عن ذلك".وقال دوسي لجين بساكي: "أفهم أن العلم يقول أن اللقاحات تمنع الموت، لكنني تم تطعيمي ضد فيروس كورونا 3 مرات، وما زلت مصابا بالفيروس، وأنت تم تطعيمك بثلاث جرعات وما زلت مصابة بـ(كوفيد-19)".ويشير دوسي في تعليقه إلى أن بساكي، الملقحة بشكل كامل ضد الفيروس أصيبت به في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وردت جين بساكي على تساؤل المراسل، بيتر دوسي، أن "الأشخاص غير الملقحين والمصابين بـ(كوفيد-19) كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت أكثر من أولئك الذين تم تطعيمهم".وقالت بساكي: "لقد تعرضت للتطعيم الثلاثي" (تلقت جرعتين من اللقاح وجرعة مُعززة) وكان لدي أعراض طفيفة، هناك فرقا كبيرا بين هذا وعدم التطعيم بالمرة".لكن رغم ذلك، استمر المراسل بيتر دوسي في الضغط على جين بساكي بشأن رسائل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الجائحة.وقال لها متسائلا: "هل سيقوم الرئيس بتحديث لغته في وقت ما ليكون أكثر انعكاسا لحقيقة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم 3 مرات يلتقطون وينشرون (كوفيد)؟".وردت بساكي على المراسل أن "الأشخاص الذين جرى تطعيمهم لا يزال بإمكانهم الإصابة بفيروس "كورونا"، وهي حالات تُعرف بالعدوى الخارقة".وجاء الاشتباك بين المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، ومراسل "فوكس نيوز" في الوقت الذي واجهت فيه أمريكا زيادة في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) والمدفوعة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف أزمة الصحة العامة مرارا بأنها "جائحة غير المحصنين"، وأشار إلى النتائج الصحية أسوأ بشكل ملحوظ بين الأشخاص غير المحصنين.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن لقاحات (كوفيد-19) كانت متاحة على نطاق واسع للأميركيين في معظم الفئات العمرية منذ شهور، لكن حوالي 15 بالمئة من البالغين في أمريكا غير محصنين.

https://arabic.sputniknews.com/20210402/المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-عن-حادثة-الدهس-في-الكابيتول-لم-يخبروني-فيديو-1048556805.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا