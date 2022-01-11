تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مراسل-تلفزيوني-يحرج-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-تطعيمك-بـ3-جرعات-لم-يمنع-إصابتك-بـكوفيد-19-1055206760.html
مراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"
مراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"
أحرج مراسل تلفزيوني المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بسبب وصف الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، لأزمة (كوفيد-19) بأنها "جائحة غير الملقحين".‏ 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:28+0000
2022-01-11T10:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054406831_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_7d0ee76e492660fb52d2900289992b96.jpg
وأكد المراسل، بيتر دوسي، من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن توصيف بايدن الجديد للوباء "لم يأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بالفيروس رغما عن ذلك".وقال دوسي لجين بساكي: "أفهم أن العلم يقول أن اللقاحات تمنع الموت، لكنني تم تطعيمي ضد فيروس كورونا 3 مرات، وما زلت مصابا بالفيروس، وأنت تم تطعيمك بثلاث جرعات وما زلت مصابة بـ(كوفيد-19)".ويشير دوسي في تعليقه إلى أن بساكي، الملقحة بشكل كامل ضد الفيروس أصيبت به في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وردت جين بساكي على تساؤل المراسل، بيتر دوسي، أن "الأشخاص غير الملقحين والمصابين بـ(كوفيد-19) كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت أكثر من أولئك الذين تم تطعيمهم".وقالت بساكي: "لقد تعرضت للتطعيم الثلاثي" (تلقت جرعتين من اللقاح وجرعة مُعززة) وكان لدي أعراض طفيفة، هناك فرقا كبيرا بين هذا وعدم التطعيم بالمرة".لكن رغم ذلك، استمر المراسل بيتر دوسي في الضغط على جين بساكي بشأن رسائل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الجائحة.وقال لها متسائلا: "هل سيقوم الرئيس بتحديث لغته في وقت ما ليكون أكثر انعكاسا لحقيقة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم 3 مرات يلتقطون وينشرون (كوفيد)؟".وردت بساكي على المراسل أن "الأشخاص الذين جرى تطعيمهم لا يزال بإمكانهم الإصابة بفيروس "كورونا"، وهي حالات تُعرف بالعدوى الخارقة".وجاء الاشتباك بين المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، ومراسل "فوكس نيوز" في الوقت الذي واجهت فيه أمريكا زيادة في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) والمدفوعة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف أزمة الصحة العامة مرارا بأنها "جائحة غير المحصنين"، وأشار إلى النتائج الصحية أسوأ بشكل ملحوظ بين الأشخاص غير المحصنين.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن لقاحات (كوفيد-19) كانت متاحة على نطاق واسع للأميركيين في معظم الفئات العمرية منذ شهور، لكن حوالي 15 بالمئة من البالغين في أمريكا غير محصنين.
https://arabic.sputniknews.com/20210402/المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-عن-حادثة-الدهس-في-الكابيتول-لم-يخبروني-فيديو-1048556805.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054406831_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_6b1dc649096a439b4bd38b7c9f27cede.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

مراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"

10:28 GMT 11.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبر
أحرج مراسل تلفزيوني المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بسبب وصف الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن، لأزمة (كوفيد-19) بأنها "جائحة غير الملقحين".‏
وأكد المراسل، بيتر دوسي، من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن توصيف بايدن الجديد للوباء "لم يأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بالفيروس رغما عن ذلك".
وقال دوسي لجين بساكي: "أفهم أن العلم يقول أن اللقاحات تمنع الموت، لكنني تم تطعيمي ضد فيروس كورونا 3 مرات، وما زلت مصابا بالفيروس، وأنت تم تطعيمك بثلاث جرعات وما زلت مصابة بـ(كوفيد-19)".
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض عن حادثة الدهس في الكابيتول: لم يخبروني... فيديو
2 أبريل 2021, 18:25 GMT
ويشير دوسي في تعليقه إلى أن بساكي، الملقحة بشكل كامل ضد الفيروس أصيبت به في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وردت جين بساكي على تساؤل المراسل، بيتر دوسي، أن "الأشخاص غير الملقحين والمصابين بـ(كوفيد-19) كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت أكثر من أولئك الذين تم تطعيمهم".
وقالت بساكي: "لقد تعرضت للتطعيم الثلاثي" (تلقت جرعتين من اللقاح وجرعة مُعززة) وكان لدي أعراض طفيفة، هناك فرقا كبيرا بين هذا وعدم التطعيم بالمرة".
كما استشهدت بساكي ببيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قائلة: "من المحتمل أن تذهب إلى المستشفى 17 مرة أكثر إذا لم يتم تطعيمك، كما أنه احتمالات وفاتك تصل إلى 20 مرة".
لكن رغم ذلك، استمر المراسل بيتر دوسي في الضغط على جين بساكي بشأن رسائل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الجائحة.
وقال لها متسائلا: "هل سيقوم الرئيس بتحديث لغته في وقت ما ليكون أكثر انعكاسا لحقيقة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم 3 مرات يلتقطون وينشرون (كوفيد)؟".
وردت بساكي على المراسل أن "الأشخاص الذين جرى تطعيمهم لا يزال بإمكانهم الإصابة بفيروس "كورونا"، وهي حالات تُعرف بالعدوى الخارقة".
وجاء الاشتباك بين المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، ومراسل "فوكس نيوز" في الوقت الذي واجهت فيه أمريكا زيادة في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) والمدفوعة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف أزمة الصحة العامة مرارا بأنها "جائحة غير المحصنين"، وأشار إلى النتائج الصحية أسوأ بشكل ملحوظ بين الأشخاص غير المحصنين.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي، أن لقاحات (كوفيد-19) كانت متاحة على نطاق واسع للأميركيين في معظم الفئات العمرية منذ شهور، لكن حوالي 15 بالمئة من البالغين في أمريكا غير محصنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:41 GMTكريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا على طريقة "الغزالة رايقة"
10:40 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن تعهدت بتقديم رد مكتوب لروسيا بشأن نتائج مباحثات جنيف الأسبوع المقبل
10:32 GMTوصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
10:31 GMTالأمم المتحدة تطلق أكبر نداء مساعدات في تاريخها من أجل أفغانستان
10:28 GMTمراسل تلفزيوني يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض: تطعيمك بـ3 جرعات لم يمنع إصابتك بـ"كوفيد-19"
10:26 GMTروسيا: إنجاز بناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي
10:23 GMTديوكوفيتش تدرب في ملبورن لأول مرة بعد قرار إخلاء سبيله
10:17 GMTلقطة الموسم في NBA.. انزلاق مذيعة على "الباركيه" بشكل فاق التصور... فيديو
10:15 GMTوكالة: مقتل 17 شخصا في غارة جوية بتيغراي الإثيوبية
10:14 GMTتفاصيل تنشر لأول مرة... الكشف عن "نار الجحيم" التي قامت باغتيال قاسم سليماني
10:09 GMTديوان "الخدمة المدنية" الكويتي يخفض مواعيد العمل إلى 4 ساعات
10:08 GMTلعبة الحبار يحقق إنجازا تاريخيا لكوريا الجنوبية في "غولدن غلوب".. ورئيس البلاد يهنئ أبطاله
10:05 GMTالاتحاد الأوروبي يعتبر استكمال مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان أمرا هاما
09:57 GMTوزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستكمل مهمتها في كازاخستان لحين استقرار الوضع
09:48 GMT‏80 نعامة تركض بهستيرية في شوارع الصين بعد هروبها من مزرعة... فيديو
09:47 GMTأمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات
09:38 GMTمسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
09:27 GMTكورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
09:27 GMT‏"فايزر" تطرح لقاحها المضاد لمتحور "أوميكرون" في مارس
09:26 GMTمسيرة بجهاز لتنظيم ضربات القلب تنقذ لأول مرة حياة مريض سكتة قلبية في السويد