مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
© AP Photo / Hani Mohammed
تحدى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن يظهر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن منذ فترة طويلة.
وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على تويتر، "أتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام"، موجها رسالة إليه قائلا: "أتدرون لماذا لا أرسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.. لأن النذالة فيه متأصلة.. لا يمكن تنظيفه منها".
اتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 10, 2022
اتدرون لماذا لا ارسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2022
لأن النذالة فيه متأصلة..لا يمكن تنظيفه منها.
وأضاف خلفان: "نصحت الحوثي وقلت له يا عبد الملك..مأرب ستحلق لك الشارب..ما سمع النصيحة"، مشيرا إلى "أن هناك تحركات وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات الحديدة حجة صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء ومأرب"، على حد قوله.
تحركات مليشيات الحوثي وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات #الحديدة #حجة #صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء و مارب اخبروا شيول العمالقة يكون على أتم الاستعداد والجهوزية للتعامل معههم— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2022
وتابع خلفان، في تغريدة أخرى، أن "إيران ترى أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك.. ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة"، معتبرا "سياسة وزير خارجيتها الجديد أحكم من سياسة الوزير السابق محمد جواد ظريف".
إشتشراف مستقبل :— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2022
ترى إيران أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك..ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة.
وسياسة وزير خارجيتها الجديد تبدو أحكم من سياسة ظريف.
في وقت سابق، توقع خلفان أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.