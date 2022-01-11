https://arabic.sputniknews.com/20220111/مسؤول-إماراتي-يتحدى-عبد-الملك-الحوثي-ويوجه-اتهاما-إلى-حسن-نصر-الله-1055204372.html

مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله

مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله

تحدى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن يظهر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن منذ فترة طويلة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T09:38+0000

2022-01-11T09:38+0000

2022-01-11T09:38+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على تويتر، "أتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام"، موجها رسالة إليه قائلا: "أتدرون لماذا لا أرسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.. لأن النذالة فيه متأصلة.. لا يمكن تنظيفه منها".وأضاف خلفان: "نصحت الحوثي وقلت له يا عبد الملك..مأرب ستحلق لك الشارب..ما سمع النصيحة"، مشيرا إلى "أن هناك تحركات وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات الحديدة حجة صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء ومأرب"، على حد قوله.وتابع خلفان، في تغريدة أخرى، أن "إيران ترى أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك.. ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة"، معتبرا "سياسة وزير خارجيتها الجديد أحكم من سياسة الوزير السابق محمد جواد ظريف".في وقت سابق، توقع خلفان أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن