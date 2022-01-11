تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مسؤول-إماراتي-يتحدى-عبد-الملك-الحوثي-ويوجه-اتهاما-إلى-حسن-نصر-الله-1055204372.html
مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
تحدى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن يظهر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن منذ فترة طويلة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:38+0000
2022-01-11T09:38+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102802/15/1028021505_0:0:3870:2177_1920x0_80_0_0_76c484e94f65e570fbf3e6abe8b0f787.jpg
وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على تويتر، "أتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام"، موجها رسالة إليه قائلا: "أتدرون لماذا لا أرسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.. لأن النذالة فيه متأصلة.. لا يمكن تنظيفه منها".وأضاف خلفان: "نصحت الحوثي وقلت له يا عبد الملك..مأرب ستحلق لك الشارب..ما سمع النصيحة"، مشيرا إلى "أن هناك تحركات وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات الحديدة حجة صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء ومأرب"، على حد قوله.وتابع خلفان، في تغريدة أخرى، أن "إيران ترى أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك.. ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة"، معتبرا "سياسة وزير خارجيتها الجديد أحكم من سياسة الوزير السابق محمد جواد ظريف".في وقت سابق، توقع خلفان أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102802/15/1028021505_278:0:3870:2694_1920x0_80_0_0_f29021e311c042d9b13eae14e9f11cd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن

مسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله

09:38 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
تحدى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن يظهر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبدالملك الحوثي، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن منذ فترة طويلة.
وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على تويتر، "أتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام"، موجها رسالة إليه قائلا: "أتدرون لماذا لا أرسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.. لأن النذالة فيه متأصلة.. لا يمكن تنظيفه منها".
وأضاف خلفان: "نصحت الحوثي وقلت له يا عبد الملك..مأرب ستحلق لك الشارب..ما سمع النصيحة"، مشيرا إلى "أن هناك تحركات وعملية نقل مقاتلي الحوثي من جبهات الحديدة حجة صعدة عبر باصات نقل طلاب المدارس متجهة من حجة نحو صنعاء ومن طريق عمران-صنعاء في محاولة لتعويض خسائرها في شبوة والبيضاء ومأرب"، على حد قوله.
وتابع خلفان، في تغريدة أخرى، أن "إيران ترى أن تصالحها مع السعودية أهم من المصالح الفردية لنصر الله وعبد الملك.. ولذلك تجري لقاءات مع المسؤولين في المملكة"، معتبرا "سياسة وزير خارجيتها الجديد أحكم من سياسة الوزير السابق محمد جواد ظريف".
في وقت سابق، توقع خلفان أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTمسؤول إماراتي يتحدى عبد الملك الحوثي ويوجه اتهاما إلى حسن نصر الله
09:27 GMTكورونا يواصل الاجتياح... واحد من بين كل 51 إسرائيليا مصاب بالوباء
09:27 GMT‏"فايزر" تطرح لقاحها المضاد لمتحور "أوميكرون" في مارس
09:26 GMTمسيرة بجهاز لتنظيم ضربات القلب تنقذ لأول مرة حياة مريض سكتة قلبية في السويد
09:24 GMTدراسات سريرية في جنوب أفريقيا تكشف سر الانتشار السريع لـ"أوميكرون"
09:21 GMTسعوديات يسحرن جمهور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
09:18 GMTارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
09:07 GMTطالبان تتعهد ببناء جيش أفغاني قوامه 150 ألف عنصر
09:03 GMTالجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بسرعة 10 ماخ
08:59 GMTرغم الجائحة... الخطوط الجوية الإثيوبية تعلن تحقيقها أرباحا
08:55 GMTإسرائيل تعلن "تحصين" 30 روضة أطفال في مستوطنات "غلاف غزة"
08:54 GMTتركيا ترحب باختيار رئيس وزراء جديد واستقرار الأوضاع في كازاخستان
08:53 GMTغذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"
08:51 GMTزيلينسكي: جاهزون للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب في دونباس من خلال محادثات النورماندي
08:32 GMTتوقعات بوصول استثمارات محطات الطاقة النووية في أوروبا إلى 500 مليار يورو بحلول عام 2050
08:29 GMTكم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية
08:18 GMTماذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد إصابته بكورونا؟
08:16 GMTالبنك المركزي التركي يعلن عن تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز يبلغ2.681 مليار دولار
08:15 GMT"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية للمرة الثانية خلال أسبوع
08:13 GMTسلطعون "لص" يجمع عصي الغولف ويكسر بعضها بقوته.. فيديو