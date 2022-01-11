مسيرة بجهاز لتنظيم ضربات القلب تنقذ لأول مرة حياة مريض سكتة قلبية في السويد

احتاج الشخص الذي يعاني من السكتة القلبية إلى المساعدة في غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة، بحسب ما ذكر موقع "everdrone".تم تصميم خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية (EMADE) من "Everdrone" لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن في الحالات الطارئة، فهي تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة بدون طيار تحمل الأجهزة الطبية إلى منزل المتصل.في حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمة ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله.تم تطوير الطائرة بدون طيار مع مركز علوم الإنعاش في "Karolinska Institutet" و"SOS Alarm".قال ماتس سالستروم، الرئيس التنفيذي لشركة "Everdrone": "هذا مثال واقعي ممتاز على كيف يمكن لتقنية الطائرات بدون طيار المتطورة من "Everdrone"، والمتكاملة تمامًا مع إرسال إسعافات الطوارئ، تقليل وقت وصول معدات إنقاذ الحياة".حاليًا، يمكن أن تصل خدمة "EMADE" إلى 200000 مقيم سويدي. وقالت الشركة إنها تخطط للتوسع في المزيد من المواقع في أوروبا هذا العام.
أنقذت طائرة بدون طيار رجلا في السويد يبلغ من العمر 71 عامًا من سكتة قلبية أثناء انقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج وتم إنعاشه من قبل طبيب قريب بعد أن حلقت طائرة بدون طيار مع جهاز تنظيم ضربات القلب.
احتاج الشخص الذي يعاني من السكتة القلبية إلى المساعدة في غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة، بحسب ما ذكر موقع "everdrone".
تم تصميم خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية (EMADE) من "Everdrone" لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن في الحالات الطارئة، فهي تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة بدون طيار تحمل الأجهزة الطبية إلى منزل المتصل.
في حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمة ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله.
تم تطوير الطائرة بدون طيار مع مركز علوم الإنعاش في "Karolinska Institutet" و"SOS Alarm".
قال ماتس سالستروم، الرئيس التنفيذي لشركة "Everdrone": "هذا مثال واقعي ممتاز على كيف يمكن لتقنية الطائرات بدون طيار المتطورة من "Everdrone"، والمتكاملة تمامًا مع إرسال إسعافات الطوارئ، تقليل وقت وصول معدات إنقاذ الحياة".
حاليًا، يمكن أن تصل خدمة "EMADE" إلى 200000 مقيم سويدي. وقالت الشركة إنها تخطط للتوسع في المزيد من المواقع في أوروبا هذا العام.