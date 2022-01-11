مصدر لـ"سبوتنيك": واشنطن تعهدت بتقديم رد مكتوب لروسيا بشأن نتائج مباحثات جنيف الأسبوع المقبل

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وعد الأميركيون بتقديم تقرير عن نتائج جنيف إلى القيادة وتزويدنا برد مكتوب الأسبوع المقبل".وأضاف": "نحن بحاجة إلى إجابة محددة لمخاوفنا، ولا سيما في سياق عدم توسع الناتو. لسنا مهتمين بأي مراوغات".في سياق آخر، قال المصدر إن الولايات المتحدة تتمسك بموقف صارم بشأن أوكرانيا، ولا ترغب في مناقشة انضمامها إلى حلف الناتو بدون تواجد كييف.هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، وإجراء التدريبات العسكرية، وحول إجراءات زيادة الثقة، والشفافية.
أعلن مصدر مقرب من محادثات فيينا، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعهدت بتزويد روسيا برد مكتوب على المقترحات الأمنية الأسبوع المقبل؛ موضحاً أن موسكو بحاجة إلى إجابة ملموسة بشأن مخاوف عدم توسع الناتو.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وعد الأميركيون بتقديم تقرير عن نتائج جنيف إلى القيادة وتزويدنا برد مكتوب الأسبوع المقبل".
وأضاف": "نحن بحاجة إلى إجابة محددة لمخاوفنا، ولا سيما في سياق عدم توسع الناتو. لسنا مهتمين بأي مراوغات".
في سياق آخر، قال المصدر إن الولايات المتحدة تتمسك بموقف صارم بشأن أوكرانيا، ولا ترغب في مناقشة انضمامها إلى حلف الناتو بدون تواجد كييف.
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبحث قضية إعادة فرض بعض القيود حول نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، وإجراء التدريبات العسكرية، وحول إجراءات زيادة الثقة، والشفافية.