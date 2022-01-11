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مصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
مصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
رصدت محطات رصد الزلازل في مصر هزة أرضية قوتها 6.6 درجة على مقياس ريختر بمنطقة شرقي البحر المتوسط، وتفاوت الشعور بها بين شخص وآخر. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:09+0000
2022-01-11T15:09+0000
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ونشر موقع "صدى البلد" المصري، تقريرا عن زلزال مصر اليوم، الذي سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل في الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء.يقول رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضى، إن مركز الزلزال وقع شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط وشعر به الكثير من المصريين في المحافظات المصرية.وأوضح القاضي أن سبب شعور المصريين به هو وقوع مركزه على عمق كبير وصل إلى 60 كيلومترا.لماذا شعر البعض بالزلزال ولم يشعر آخرون؟يفسر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر هذا الأمر باختلاف نوعية الأرض الموجود فيها كل شخص، ففي الأرض الطينية يلعب الطين دورا في تكبير الموجات الزلزالية وبالتالي زيادة الشعور بالزلزال.وتعتبر منطقة جزيرة كريت من المناطق النشطة زلزاليا بسبب تلاقى الصفائح القارية التكتونية على حواف الجزيرة مما يتسبب في حدوث الزلازل"، بحسب الخبير المصري الذي توقع حدوث "هزات ارتدادية" لكنها يمكن أن تكون أقل قوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر

15:09 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / Sam Yeh هزة أرضية
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / Sam Yeh
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رصدت محطات رصد الزلازل في مصر هزة أرضية قوتها 6.6 درجة على مقياس ريختر بمنطقة شرقي البحر المتوسط، وتفاوت الشعور بها بين شخص وآخر.
ونشر موقع "صدى البلد" المصري، تقريرا عن زلزال مصر اليوم، الذي سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل في الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء.
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11:31 GMT
يقول رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضى، إن مركز الزلزال وقع شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط وشعر به الكثير من المصريين في المحافظات المصرية.
وأوضح القاضي أن سبب شعور المصريين به هو وقوع مركزه على عمق كبير وصل إلى 60 كيلومترا.

لماذا شعر البعض بالزلزال ولم يشعر آخرون؟

يفسر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر هذا الأمر باختلاف نوعية الأرض الموجود فيها كل شخص، ففي الأرض الطينية يلعب الطين دورا في تكبير الموجات الزلزالية وبالتالي زيادة الشعور بالزلزال.
وعلى العكس في الأرض الصلبة حيث تكون قوة الموجات الزلزالية أقل وبالتالي يكون الناس أقل شعورا بالهزات الأرضية.
وتعتبر منطقة جزيرة كريت من المناطق النشطة زلزاليا بسبب تلاقى الصفائح القارية التكتونية على حواف الجزيرة مما يتسبب في حدوث الزلازل"، بحسب الخبير المصري الذي توقع حدوث "هزات ارتدادية" لكنها يمكن أن تكون أقل قوة.
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