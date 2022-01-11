معلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية

وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمرين كلاهما يعرضها لخطر كبير، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.
تمكن خطورة صواريخ "سام - 7" السوفييتية في سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.
وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمرين كلاهما يعرضها لخطر كبير، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.