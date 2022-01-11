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https://arabic.sputniknews.com/20220111/معلومات-عن-صواريخ-سام---7-السوفييتية-1055251988.html
معلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية
معلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية
تمكن خطورة صواريخ "سام - 7" السوفييتية في سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:45+0000
2022-01-11T15:45+0000
انفوجرافيك
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وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمرين كلاهما يعرضها لخطر كبير، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية

15:45 GMT 11.01.2022
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تمكن خطورة صواريخ "سام - 7" السوفييتية في سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.
معلومات عن صواريخ سام - 7 السوفيتية - سبوتنيك عربي
وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمرين كلاهما يعرضها لخطر كبير، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.
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