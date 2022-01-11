تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2021
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مع-قرب-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-ما-موقف-أمريكا-وأوروبا-من-التهديدات-الإسرائيلية-بشأن-مفاوضات-فيينا؟-1055251192.html
مع قرب التوصل لاتفاق مع إيران.. ما موقف أمريكا وأوروبا من التهديدات الإسرائيلية بشأن مفاوضات فيينا؟
مع قرب التوصل لاتفاق مع إيران.. ما موقف أمريكا وأوروبا من التهديدات الإسرائيلية بشأن مفاوضات فيينا؟
في الوقت الذي تقترب فيه إيران والقوى الدولية للتوصل إلى مقاربة سياسية بشأن الاتفاق النووي، تكرر إسرائيل تصريحاتها بشأن عدم التزامها بأي بنود للاتفاق، مع... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:35+0000
2022-01-11T15:35+0000
أخبار إيران
أمريكا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104109/24/1041092482_0:0:5081:2859_1920x0_80_0_0_5c77022965598f729ff7938788610239.jpg
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الاثنين إن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست "فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يسارونا القلق بكل تأكيد إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات"، بحسب ما ذكرت وكالة " رويترز" للأنباء.وأضاف: "إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".قبول أوروبي وأمريكياعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن المطالب الإسرائيلية تجد صدى إيجابيا بالنسبة للأوساط الأمريكية والأوروبية باعتبار أن الهم الأساسي والحيوي التي تضعه الدول الغربية عندما تتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي هو أمن واستقرار وحماية إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا أحد صراحة يفاجئ بأن تكون ضمن بنود الاتفاق مع طهران تلبية لتعويضات أو ضمانات تطلبها إسرائيل من أجل الانخراط والموافقة والمباركة على الاتفاق.وأكد أن كل ما تطلبه إسرائيل لمحاولة القبول ببنود هذا الاتفاق ستكون الدول الأوروبية والأمريكية مرغمة سياسيا استراتيجيا على القبول به وتحاول أن تفرض هذه المعطيات على المفاوض الإيراني.نهب إسرائيليبدوره اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني أن "التهديدات الإسرائيلية المتكررة بعدم القبول بنتائج التفاوض وإمكانية قيامها بعملية عسكرية ضد إيران تأتي في إطار محاولة استغلال إسرائيل لكل فرصة ممكنة لنهب باقي الدول، في إطار سياساتها السابقة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "إسرائيل تؤكد من خلال هذه التصريحات أنها مثل قطاع الطرق الذي يريدون الحصول على مزايا وإتاوات من كل ما يمر بالمنطقة".وفيما يخص التعاطي الأمريكي والأوروبي مع هذه الدعوات الإسرائيلية، مضى قائلًا: "يجب أن ننتظر لنرى إن كان الأمريكيون والأوروبيون مستعدون لدفع هكذا مطالب للإسرائيليين أم لا.وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن بلاده لديها قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وقال لابيد، في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".وبشأن محادثات فيينا، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "المفاوضين لم يستسلموا بعد لمطالب إيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ".ورد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، على هذه التصريحات بالقول إن "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104109/24/1041092482_260:0:4687:3320_1920x0_80_0_0_eb250cf7b3797a6ade5beef387c2113a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أمريكا, إيران

مع قرب التوصل لاتفاق مع إيران.. ما موقف أمريكا وأوروبا من التهديدات الإسرائيلية بشأن مفاوضات فيينا؟

15:35 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Carlos Barriaموظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا
موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Carlos Barria
تابعنا عبر
في الوقت الذي تقترب فيه إيران والقوى الدولية للتوصل إلى مقاربة سياسية بشأن الاتفاق النووي، تكرر إسرائيل تصريحاتها بشأن عدم التزامها بأي بنود للاتفاق، مع إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الاثنين إن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.
وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست "فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يسارونا القلق بكل تأكيد إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات"، بحسب ما ذكرت وكالة " رويترز" للأنباء.
وأضاف: "إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".

قبول أوروبي وأمريكي

اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن المطالب الإسرائيلية تجد صدى إيجابيا بالنسبة للأوساط الأمريكية والأوروبية باعتبار أن الهم الأساسي والحيوي التي تضعه الدول الغربية عندما تتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي هو أمن واستقرار وحماية إسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا أحد صراحة يفاجئ بأن تكون ضمن بنود الاتفاق مع طهران تلبية لتعويضات أو ضمانات تطلبها إسرائيل من أجل الانخراط والموافقة والمباركة على الاتفاق.
وتابع: "الدول الأوروبية وأمريكا تعتقد في آخر المطاف أن البرنامج النووي الإيراني موجه أولا وقبل أي شيء لردع الخطر الإسرائيلي في المنطقة وبطريقة جانبية لفرض هيمنة إيران على دول الخليج".
وأكد أن كل ما تطلبه إسرائيل لمحاولة القبول ببنود هذا الاتفاق ستكون الدول الأوروبية والأمريكية مرغمة سياسيا استراتيجيا على القبول به وتحاول أن تفرض هذه المعطيات على المفاوض الإيراني.

نهب إسرائيلي

بدوره اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني أن "التهديدات الإسرائيلية المتكررة بعدم القبول بنتائج التفاوض وإمكانية قيامها بعملية عسكرية ضد إيران تأتي في إطار محاولة استغلال إسرائيل لكل فرصة ممكنة لنهب باقي الدول، في إطار سياساتها السابقة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "إسرائيل تؤكد من خلال هذه التصريحات أنها مثل قطاع الطرق الذي يريدون الحصول على مزايا وإتاوات من كل ما يمر بالمنطقة".
وفيما يخص التعاطي الأمريكي والأوروبي مع هذه الدعوات الإسرائيلية، مضى قائلًا: "يجب أن ننتظر لنرى إن كان الأمريكيون والأوروبيون مستعدون لدفع هكذا مطالب للإسرائيليين أم لا.
وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن بلاده لديها قدرات لا يتخيلها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".
وقال لابيد، في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".
وبشأن محادثات فيينا، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "المفاوضين لم يستسلموا بعد لمطالب إيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ".
ورد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، على هذه التصريحات بالقول إن "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:50 GMTمسؤول ليبي يطالب بعطلة رأس السنة الأمازيغية بذكرى انتصار "شاشناق" على رمسيس الثاني
15:45 GMTمعلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية
15:43 GMTدراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19
15:35 GMTمع قرب التوصل لاتفاق مع إيران.. ما موقف أمريكا وأوروبا من التهديدات الإسرائيلية بشأن مفاوضات فيينا؟
15:35 GMTبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2021
15:32 GMTكيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا
15:30 GMTطليق نيللي كريم يخرج عن صمته بشأن تصريحاتها المهينة لأزواجها السابقين... فيديو
15:21 GMTدراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض
15:21 GMTأرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة
15:19 GMTحوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
15:16 GMTمنتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... فيديو
15:10 GMTالبنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة
15:09 GMTمصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
15:08 GMTألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
15:05 GMTغانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي
14:58 GMTالخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
14:56 GMTتونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية
14:53 GMTعلماء يحلون لغز الانقراض الجماعي "الأوردوفيشي"... كائن له الفضل بعودة الحياة
14:50 GMTتبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
14:49 GMTبرشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟