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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/منتخب-الجزائر-يسقط-في-فخ-التعادل-مع-سيراليون-في-أمم-أفريقيا-صور-1055250243.html
منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
فشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 26 عاما، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:16+0000
2022-01-11T15:16+0000
2022-01-11T15:16+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وخيب منتخب الجزائر آمال عشاقه ومحبيه، وانقاد للتعادل السلبي، في مباراته الأولى بنهائيات كأس أمم أفريقيا، ضد منتخب سيراليون.الشوط الأول كان مغايرا للتوقعات، وشهد أفضلية سيراليونية، حيث نجح لاعبوه في تطبيق طريقة لعبهم، مستغلين تراجع لاعبي منتخب الجزائر للخلف، واعتمادهم على الكرات الطويلة.واستعاد محاربو الصحراء زمام السيطرة في الشوط الثاني، وفرضوا ضغطا شديدا على مرمى منتخب سيراليون، بغية تسجيل هدف السبق.وبهذا يحصد كل منهما نقطة يقتسما بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب الجزائر الوطني
منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... صور
فشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 26 عاما، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.
وخيب
منتخب الجزائر
آمال عشاقه ومحبيه، وانقاد للتعادل السلبي، في مباراته الأولى بنهائيات كأس أمم أفريقيا، ضد منتخب سيراليون.
الشوط الأول كان مغايرا للتوقعات، وشهد أفضلية سيراليونية، حيث نجح لاعبوه في تطبيق طريقة لعبهم، مستغلين تراجع لاعبي منتخب الجزائر للخلف، واعتمادهم على الكرات الطويلة.
واستعاد محاربو الصحراء زمام السيطرة في الشوط الثاني، وفرضوا ضغطا شديدا على مرمى منتخب سيراليون، بغية تسجيل هدف السبق.
وبهذا يحصد كل منهما نقطة يقتسما بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.