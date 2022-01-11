نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة

لندن - سبوتنيك. أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من المشاركين يعتقدون أن على جونسون التنحي، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يظل في منصبه، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.يوم الاثنين، نشر تلفزيون "آي تي في" الخاص رسالة بريد إلكتروني من السكرتير الخاص لجونسون مارتن رينولدز بدعوة أكثر من 100 موظف لحضور حفل في حديقة مقر إقامة رئيس الوزراء.يبدو أن الحفل، الذي يُزعم أنه حضره رئيس الوزراء وزوجته كاري، عقد في 20 مايو 2020، عندما حظرت التجمعات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة.بعد الكشف، قالت شرطة لندن الكبرى في بيان إنها تفكر في بدء تحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح حماية الصحة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وإنها اتصلت بمكتب مجلس الوزراء.
يعتقد أكثر من نصف الناخبين في المملكة المتحدة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يستقيل، وذلك في أعقاب الكشف عن حضوره حفلا نظمه أحد كبار مساعديه في مايو/ أيار 2020، خلال أول إغلاق وبائي.
لندن - سبوتنيك. أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من المشاركين يعتقدون أن على جونسون التنحي، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يظل في منصبه، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.
يوم الاثنين، نشر تلفزيون "آي تي في" الخاص رسالة بريد إلكتروني من السكرتير الخاص لجونسون مارتن رينولدز بدعوة أكثر من 100 موظف لحضور حفل في حديقة مقر إقامة رئيس الوزراء.