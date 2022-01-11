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https://arabic.sputniknews.com/20220111/نصف-الناخبين-في-بريطانيا-يريدون-من-بوريس-جونسون-الاستقالة-1055258591.html
نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
يعتقد أكثر من نصف الناخبين في المملكة المتحدة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يستقيل، وذلك في أعقاب الكشف عن حضوره حفلا نظمه أحد كبار مساعديه في مايو/ أيار... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T17:54+0000
2022-01-11T17:54+0000
العالم
بريطانيا
بوريس جونسون
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لندن - سبوتنيك. أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من المشاركين يعتقدون أن على جونسون التنحي، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يظل في منصبه، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.يوم الاثنين، نشر تلفزيون "آي تي في" الخاص رسالة بريد إلكتروني من السكرتير الخاص لجونسون مارتن رينولدز بدعوة أكثر من 100 موظف لحضور حفل في حديقة مقر إقامة رئيس الوزراء.يبدو أن الحفل، الذي يُزعم أنه حضره رئيس الوزراء وزوجته كاري، عقد في 20 مايو 2020، عندما حظرت التجمعات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة.بعد الكشف، قالت شرطة لندن الكبرى في بيان إنها تفكر في بدء تحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح حماية الصحة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وإنها اتصلت بمكتب مجلس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-وزراء-بريطانيا-يهاجم-الماضي-الاستعماري-لبلاده-1055047321.html
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العالم, بريطانيا, بوريس جونسون

نصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة

17:54 GMT 11.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / POOL
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يعتقد أكثر من نصف الناخبين في المملكة المتحدة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يستقيل، وذلك في أعقاب الكشف عن حضوره حفلا نظمه أحد كبار مساعديه في مايو/ أيار 2020، خلال أول إغلاق وبائي.
لندن - سبوتنيك. أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 56% من المشاركين يعتقدون أن على جونسون التنحي، مقارنة بـ 27% قالوا إنه يجب أن يظل في منصبه، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.
يوم الاثنين، نشر تلفزيون "آي تي في" الخاص رسالة بريد إلكتروني من السكرتير الخاص لجونسون مارتن رينولدز بدعوة أكثر من 100 موظف لحضور حفل في حديقة مقر إقامة رئيس الوزراء.
فوز بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين ليخلف تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
رئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده
6 يناير, 19:25 GMT
يبدو أن الحفل، الذي يُزعم أنه حضره رئيس الوزراء وزوجته كاري، عقد في 20 مايو 2020، عندما حظرت التجمعات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة.
بعد الكشف، قالت شرطة لندن الكبرى في بيان إنها تفكر في بدء تحقيق في الانتهاكات المزعومة للوائح حماية الصحة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وإنها اتصلت بمكتب مجلس الوزراء.
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