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https://arabic.sputniknews.com/20220111/نقيب-الصحفيين-التونسيين-قرار-سياسي-بمنع-كل-الأحزاب-من-دخول-التلفزيون-العمومي-1055243669.html
نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي
قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء لرويترز إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:37+0000
2022-01-11T13:37+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.وتفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي بعدم المساس بالمكاسب التي حققها التونسيون بثورة الياسمين.كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/تونس-تواتر-التضييق-على-الصحفيين-وانتهاكات-في-حق-المدونين-والحقوقيين-1054591044.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي

13:37 GMT 11.01.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف / الذهاب إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف
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قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء لرويترز إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.
وتفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي بعدم المساس بالمكاسب التي حققها التونسيون بثورة الياسمين.
كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.
مظاهرات لصحفيين تونسيين في تونس، 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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