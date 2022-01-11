https://arabic.sputniknews.com/20220111/نقيب-الصحفيين-التونسيين-قرار-سياسي-بمنع-كل-الأحزاب-من-دخول-التلفزيون-العمومي-1055243669.html

نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي

نقيب الصحفيين التونسيين: قرار سياسي بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي

قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء لرويترز إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T13:37+0000

2022-01-11T13:37+0000

2022-01-11T13:37+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg

وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.وتفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي بعدم المساس بالمكاسب التي حققها التونسيون بثورة الياسمين.كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/تونس-تواتر-التضييق-على-الصحفيين-وانتهاكات-في-حق-المدونين-والحقوقيين-1054591044.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار تونس اليوم