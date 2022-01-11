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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/هدف-فوز-نيجيريا-على-مصر-في-بطولة-أمم-أفريقيا-2021-فيديو-1055259160.html
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T18:18+0000
2022-01-11T18:18+0000
2022-01-11T18:18+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب مصر الوطني
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.
وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.
ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.
وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل
منتخب مصر
المركز الأخير بلا نقاط.