تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/هدف-فوز-نيجيريا-على-مصر-في-بطولة-أمم-أفريقيا-2021-فيديو-1055259160.html
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T18:18+0000
2022-01-11T18:18+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/21/1042182119_0:0:5002:2814_1920x0_80_0_0_d491a1244c9a59717eaa7cce128c75ba.jpg
سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104218/21/1042182119_250:0:4767:3388_1920x0_80_0_0_4f9fd56c9a73ed59199399acef1ccfa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب مصر الوطني

هدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو

18:18 GMT 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHلاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا
لاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.
وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.
ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:23 GMTحيوان يكتشف كنزا ثمينا أثناء حفره بحثا عن الطعام... فيديو
18:18 GMTهدف فوز نيجيريا على مصر في بطولة أمم أفريقيا 2021... فيديو
18:15 GMTسياسيون: الدعوة الأممية لحل الأزمة بالسودان أمر إيجابي لكن يجب ألا يشارك العسكريين في الحوار
18:05 GMTالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو تونس للإفراج عن قيادي سابق ومسؤول بـ"النهضة"
17:54 GMTقائد قوات حفظ السلام لمنظمة الأمن الجماعي: سنعود إلى نقاطنا بعد إنهاء المهام في كازاخستان
17:54 GMTنصف الناخبين في بريطانيا يريدون من بوريس جونسون الاستقالة
17:50 GMTالبنك الدولي: أوميكرون قد يسبب سيناريو أسوأ من تباطؤ الاقتصاد العالمي
17:36 GMTإصابة 3 آلاف عامل في شركة طيران أمريكية بفيروس كورونا
17:31 GMTخطأ "عامل مزرعة" يمنح الحرية للعشرات من طيور النعام… فيديو
17:20 GMT مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو
17:15 GMTفلسطين تدعو الصليب الأحمر للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد
17:11 GMTحكومة طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات "المختطفة"
16:56 GMTالنيابة السعودية: في هذه الحالة يتم اعتبار المتهم مريضا نفسيا
16:52 GMTوثائق: مسؤول أمريكي كبير ربما أخفى معلومات حول تسرب فيروس كورونا من المعمل
16:48 GMTالبنك المركزي الإثيوبي يرفع القيود عن التحويلات المالية بعد تطبيقها لمدة عام
16:46 GMTتنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان
16:43 GMTالنعام يلهم باحثين فكرة "كمامة تتوهج" عند الإصابة بكورونا لوقف غزو الفيروس
16:42 GMTتحمل "الفلاشة الخبيثة"... طرود بريدية يرسلها القراصنة لاختراق حاسوبك
16:40 GMTشهود عيان لـ"سبوتنيك" حول الاضطرابات في كازاخستان: مجهولون استهدفوا الناس في شوارع ألما آتا
16:33 GMTإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله