https://arabic.sputniknews.com/20220111/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تعلن-تسجيل-حالات-أوميكرون-قادمة-من-25-دولة-إحداها-الإمارات-1055246228.html

هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات

هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات استيراد "أوميكرون" من 25 دولة إحداها الإمارات العربية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T14:18+0000

2022-01-11T14:18+0000

2022-01-11T14:18+0000

روسيا

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ووفقًا لها، فإن الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى وتركيا هم الدول صاحبة أعلى أرقام من مصابي "أوميكرون" القادمة إلى روسيا، وتشمل القائمة أيضا جنوب إفريقيا وتنزانيا والعديد من الدول.وأكدت بوبوفا أن حالات الإصابة بسلالة فيروس أوميكرون التاجية تم تسجيلها بالفعل في 13 منطقة في روسيا.وتابعت: "اليوم، يوجد في قاعدة البيانات الخاصة بنا 305 أشختص مصابين بـ"أوميكرون"، كنا مقتنعين بالانتشار السريع للغاية للفيروس".وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الثلاثاء، إنه في غضون 7 إلى 10 أيام ستكون هناك زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال سوبيانين: "نحن أيضًا في خطر، وفي غضون 7-10 أيام، أعتقد أننا سنلاحظ زيادة كبيرة في الإصابة".

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https://arabic.sputniknews.com/20210817/بوبوفا-تعلن-عن-الظهور-الوشيك-للقاح-روسي-خامس-ضد-كورونا-1049867413.html

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روسيا