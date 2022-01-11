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https://arabic.sputniknews.com/20220111/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تعلن-تسجيل-حالات-أوميكرون-قادمة-من-25-دولة-إحداها-الإمارات-1055246228.html
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات
أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات استيراد "أوميكرون" من 25 دولة إحداها الإمارات العربية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:18+0000
2022-01-11T14:18+0000
2022-01-11T14:18+0000
روسيا
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ووفقًا لها، فإن الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى وتركيا هم الدول صاحبة أعلى أرقام من مصابي "أوميكرون" القادمة إلى روسيا، وتشمل القائمة أيضا جنوب إفريقيا وتنزانيا والعديد من الدول.وأكدت بوبوفا أن حالات الإصابة بسلالة فيروس أوميكرون التاجية تم تسجيلها بالفعل في 13 منطقة في روسيا.وتابعت: "اليوم، يوجد في قاعدة البيانات الخاصة بنا 305 أشختص مصابين بـ"أوميكرون"، كنا مقتنعين بالانتشار السريع للغاية للفيروس".وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الثلاثاء، إنه في غضون 7 إلى 10 أيام ستكون هناك زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال سوبيانين: "نحن أيضًا في خطر، وفي غضون 7-10 أيام، أعتقد أننا سنلاحظ زيادة كبيرة في الإصابة".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/انخفاض-ملحوظ-في-أعداد-الإصابات-والوفيات-بفيروس-كورونا-في-روسيا-1055167449.html
https://arabic.sputniknews.com/20210817/بوبوفا-تعلن-عن-الظهور-الوشيك-للقاح-روسي-خامس-ضد-كورونا-1049867413.html
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روسيا
هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن تسجيل حالات "أوميكرون" قادمة من 25 دولة إحداها الإمارات
أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات استيراد "أوميكرون" من 25 دولة إحداها الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لها، فإن الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى وتركيا هم الدول صاحبة أعلى أرقام من مصابي "أوميكرون" القادمة إلى روسيا، وتشمل القائمة أيضا جنوب إفريقيا وتنزانيا والعديد من الدول.
وأكدت بوبوفا أن حالات الإصابة بسلالة فيروس أوميكرون التاجية تم تسجيلها بالفعل في 13 منطقة في روسيا.
وأضافت: "يجب على أصحاب العمل الانتباه قدر الإمكان إلى صحة موظفيهم، وعدم السماح للأشخاص الذين يعانون من أعراض أي مرض فيروسي تنفسي حاد بالدخول إلى مكان العمل".
آنا بوبوفا
رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية
وتابعت: "اليوم، يوجد في قاعدة البيانات الخاصة بنا 305 أشختص مصابين بـ"أوميكرون"، كنا مقتنعين بالانتشار السريع للغاية للفيروس".
وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الثلاثاء، إنه في غضون 7 إلى 10 أيام ستكون هناك زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال سوبيانين: "نحن أيضًا في خطر، وفي غضون 7-10 أيام، أعتقد أننا سنلاحظ زيادة كبيرة في الإصابة".