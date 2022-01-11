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واشنطن تقدم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
واشنطن تقدم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سرا على منح 200 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية لأوكرانيا في أواخر شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T00:41+0000
2022-01-11T00:41+0000
أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر، اليوم الثلاثاء: "وافقت إدارة بايدن سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية مساعدات دفاعية".هذا وأعلن البنتاغون، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/البيت-الأبيض-يرفض-التعليق-على-أنباء-خطط-إرسال-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1050779328.html
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أوكرانيا, أمريكا

واشنطن تقدم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

00:41 GMT 11.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سرا على منح 200 مليون دولار إضافية مساعدة أمنية لأوكرانيا في أواخر شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر، اليوم الثلاثاء: "وافقت إدارة بايدن سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إ
ضافية مساعدات دفاعية".
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
23 نوفمبر 2021, 00:50 GMT
هذا وأعلن البنتاغون، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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