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https://arabic.sputniknews.com/20220111/واشنطن-توافق-على-تقديم-200-مليون-دولار-مساعدات-دفاعية-إضافية-لأوكرانيا-1055197293.html
واشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
واشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافقت على منح 200 مليون ​دولار​ إضافية ​كمساعدة​ أمنية لأوكرانيا​ في أواخر شهر... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T05:52+0000
2022-01-11T05:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أوكرانيا
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية ​مساعدات​ دفاعية".وفي سياق متصل، أعلن ​البنتاغون​، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل ​الدفاع​ الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا

واشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

05:52 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافقت على منح 200 مليون ​دولار​ إضافية ​كمساعدة​ أمنية لأوكرانيا​ في أواخر شهر كانون الأول الماضي.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية ​مساعدات​ دفاعية".
وفي سياق متصل، أعلن ​البنتاغون​، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل ​الدفاع​ الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
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