واشنطن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية مساعدات دفاعية".وفي سياق متصل، أعلن البنتاغون، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافقت على منح 200 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا في أواخر شهر كانون الأول الماضي.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية مساعدات دفاعية".
وفي سياق متصل، أعلن البنتاغون، أمس أن الوفد الأمريكي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأمريكيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن "احتياجات أوكرانيا الدفاعية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجود واشنطن العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.