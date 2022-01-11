وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أجرى الوزير محادثات اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.وألتقى وزير الخارجية الإيراني صباح اليوم أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني.وصرح عبد اللهيان فور وصوله إلى الدوحة، فجر اليوم، للصحفيين بأن زيارته لسلطنة عمان وقطر تأتي في سياق ترسيخ سياسة الجوار التي تنتهجها حكومة إبراهيم رئيسي.ولفت إلى أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين العمانيين تناولت التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة، لافتا إلى أن "من ضمن محادثاتنا اما في المجال الاقتصادي والبحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد".وأشار إلى أن الجانب العماني وعد بمتابعة الموضوع "كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما".
وصل وزير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فجر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في المحطة الثانية من جولته الإقليمية قادما من مسقط.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أجرى الوزير محادثات اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وأشارت إلى تناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وألتقى وزير الخارجية الإيراني صباح اليوم أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني.
وصرح عبد اللهيان فور وصوله إلى الدوحة، فجر اليوم، للصحفيين بأن زيارته لسلطنة عمان وقطر تأتي في سياق ترسيخ سياسة الجوار التي تنتهجها حكومة إبراهيم رئيسي.
ولفت إلى أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين العمانيين تناولت التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة، لافتا إلى أن "من ضمن محادثاتنا اما في المجال الاقتصادي والبحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد".
وأشار إلى أن الجانب العماني وعد بمتابعة الموضوع "كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما".