وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب زيارته إلى سلطنة عمان وقطر

وقال عبد اللهيان، فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط، إن "التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة كان من ضمن محادثاتنا في سلطنة عمان"، مشيرا إلى أنه جرى في المجال الاقتصادي البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على كورونا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "لقد تباحثنا أيضا في مجال القضايا الإقليمية حول التطورات في اليمن وأفغانستان وفلسطين، كما كانت لنا محادثات مسهبة على الصعيد الدولي نظرا لمفاوضات فيينا من أجل إلغاء الحظر".وحول زيارته إلى الدوحة، أوضح عبداللهيان أنه "سيتباحث مع أمير دولة قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".وأضاف أن "هنالك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات إيران في مجال الخدمات الفنية والهندسية".وأعلن السفير الإيراني لدى الدوحة حميد رضا دهقاني، أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور قطر بعد عمان. ونشر دهقاني عبر "تويتر" صورة تجمعه بعبد اللهيان، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مجددا في الدوحة.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الاثنين، عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء العُماني، فهد بن محمود السعيد، إن "وجهة نظر إيران تجاه الأزمة اليمنية قائمة على الحل السياسي عبر الحوار منذ بداية الأزمة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارته إلى سلطنة عمان وقطر تأتي في إطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها الحكومة الإيرانية.
وقال عبد اللهيان، فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط، إن "التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة كان من ضمن محادثاتنا في سلطنة عمان"، مشيرا إلى أنه جرى في المجال الاقتصادي البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على كورونا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف: "لقد تباحثنا أيضا في مجال القضايا الإقليمية حول التطورات في اليمن وأفغانستان وفلسطين، كما كانت لنا محادثات مسهبة على الصعيد الدولي نظرا لمفاوضات فيينا من أجل إلغاء الحظر".
وحول زيارته إلى الدوحة، أوضح عبداللهيان أنه "سيتباحث مع أمير دولة قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
وأضاف أن "هنالك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات إيران في مجال الخدمات الفنية والهندسية".
وأعلن السفير الإيراني لدى الدوحة حميد رضا دهقاني، أن وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان سيزور قطر بعد عمان. ونشر دهقاني عبر "تويتر" صورة تجمعه بعبد اللهيان، مشيرا إلى أنه سيلتقيه مجددا في الدوحة.
از آن روز که در خدمت جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه در وین برای سوریه رفته بودیم تا امروز که در دوحه خدمت ایشان خواهیم بود، منطقه، همسایگان و سیاست همسایگی، نقش اول را در سیاست خارجی ما دارد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء العُماني، فهد بن محمود السعيد، إن "وجهة نظر إيران تجاه الأزمة اليمنية قائمة على الحل السياسي عبر الحوار منذ بداية الأزمة"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.