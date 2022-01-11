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وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستكمل مهمتها في كازاخستان لحين استقرار الوضع
وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستكمل مهمتها في كازاخستان لحين استقرار الوضع
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:57+0000
2022-01-11T09:57+0000
روسيا
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كازاخستان
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وقال شويغو في خطابه عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم تنفيذ المهام من قبل قوات حفظ السلام حتى يستقر الوضع في كازاخستان بالكامل وبقرار من قيادة البلاد". وأضاف شويغو قائلا: "في الوقت الحاضر، تقوم قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمهام حماية المنشآت المهمة العسكرية والحكومية في كازاخستان".وأشار إلى أنه وفقًا لقرار مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أكملت منظمات اللجنة العسكرية المركزية انتشارها على أراضي كازاخستان.وتابع قائلا: "في وقت قصير خلال ثلاثة أيام فقط - نقلت طائرات القوات الجوية الروسية الأفراد والمعدات. وأصبح ذلك ممكنا بسبب التنسيق العالي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تحققت نتيجة التدريبات المشتركة وكذلك الخبرة المكتسبة خلال انتشار القوات الروسية في سوريا وقوة حفظ السلام في ناغورني قره باغ".يذكر أن كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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روسيا, العالم, كازاخستان

وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستكمل مهمتها في كازاخستان لحين استقرار الوضع

09:57 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
وقال شويغو في خطابه عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم تنفيذ المهام من قبل قوات حفظ السلام حتى يستقر الوضع في كازاخستان بالكامل وبقرار من قيادة البلاد".
وأضاف شويغو قائلا: "في الوقت الحاضر، تقوم قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمهام حماية المنشآت المهمة العسكرية والحكومية في كازاخستان".
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وأشار إلى أنه وفقًا لقرار مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أكملت منظمات اللجنة العسكرية المركزية انتشارها على أراضي كازاخستان.
وتابع قائلا: "في وقت قصير خلال ثلاثة أيام فقط - نقلت طائرات القوات الجوية الروسية الأفراد والمعدات. وأصبح ذلك ممكنا بسبب التنسيق العالي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تحققت نتيجة التدريبات المشتركة وكذلك الخبرة المكتسبة خلال انتشار القوات الروسية في سوريا وقوة حفظ السلام في ناغورني قره باغ".
يذكر أن كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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