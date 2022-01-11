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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وزير-الري-المصري-إنشاء-سد-النهضة-دون-التنسيق-سابقة-لا-تخدم-التعاون-بين-الدول-1055262615.html
وزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول
وزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول
قال محمد عبد العاطي وزير الري المصري، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء سد النهضة، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي في مصر، هو سابقة لم تحدث من قبل. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:59+0000
2022-01-11T19:59+0000
العالم العربي
أخبار سد النهضة الإثيوبي
إثيوبيا
نهر النيل
مصر
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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة عبد العاطي على هامش منتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، بأن تدشين سد النهضة كان يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة مع السد العالي المصري، وهو ما ترفضه إثيوبيا.وأكد الوزير المصري أن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات الخاصة بضمان قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % في أقصى حالات الجفاف، فضلا عن ضرورة وجود آلية تنسيقية ضمن اتفاق قانوني عادل وملزم، في سياق إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.وذكر عبد العاطي أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، خاصة في أوغندا، بالإضافة إلى 3 سدود في إثيوبيا، والتي لم تعترض مصر على إنشائها.وأفاد الوزير المصري بأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد، وربط كهربائي وربط كابل انترنت، وذلك كله بهدف تحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، بدعوى أن النقل النهري بين هذه الدول من الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وإستهلاك أقل للطاقة، أيضا.واستطرد الوزير المصري بأن التعاون بين بلاده والدول الأفريقية أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.
https://arabic.sputniknews.com/20210629/مصر-تتحدث-عن-قرارات-حاسمة--لمواجهة-سد-النهضة-1049408645.html
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العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, إثيوبيا, نهر النيل, مصر

وزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول

19:59 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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قال محمد عبد العاطي وزير الري المصري، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء سد النهضة، ودون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي في مصر، هو سابقة لم تحدث من قبل.
ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة عبد العاطي على هامش منتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، بأن تدشين سد النهضة كان يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة مع السد العالي المصري، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2021
مصر تتحدث عن قرارات حاسمة لمواجهة ازمة سد النهضة
29 يونيو 2021, 14:15 GMT
وأكد الوزير المصري أن بلاده عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات الخاصة بضمان قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % في أقصى حالات الجفاف، فضلا عن ضرورة وجود آلية تنسيقية ضمن اتفاق قانوني عادل وملزم، في سياق إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وذكر عبد العاطي أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، خاصة في أوغندا، بالإضافة إلى 3 سدود في إثيوبيا، والتي لم تعترض مصر على إنشائها.
وأفاد الوزير المصري بأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد، وربط كهربائي وربط كابل انترنت، وذلك كله بهدف تحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، بدعوى أن النقل النهري بين هذه الدول من الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وإستهلاك أقل للطاقة، أيضا.
واستطرد الوزير المصري بأن التعاون بين بلاده والدول الأفريقية أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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