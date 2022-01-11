https://arabic.sputniknews.com/20220111/وزير-خارجية-إسرائيل-نقيم-حوارا-جيدا-مع-بريطانيا-وأمريكا-بشأن-النووي-الإيراني-1055248537.html

وزير خارجية إسرائيل: نقيم حوارا جيدا مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني

وزير خارجية إسرائيل: نقيم حوارا جيدا مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني

قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقيم حوارا جيدا مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ومحادثات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T14:48+0000

2022-01-11T14:48+0000

2022-01-11T14:48+0000

إسرائيل

عالم

الاتفاق النووي

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء مع لابيد، أكد من خلاله أن بلاده تقيم مباحثات مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني، وأن إسرائيل نجحت في التأثير على العملية التفاوضية في محادثات فيينا، وإن لم يكن بالشكل الأمثل.وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلية أن بلاده تقول للعالم بأن الأمر لا يلزمها، بدعوى أن إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف بشأن أمنها القومي، ولا تسأل أحدا في ذلك.وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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إسرائيل, عالم, الاتفاق النووي