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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/وصول-معدات-عسكرية-لقوات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-1055205751.html
وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
أنشأت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جوية تضم أكثر من 70 طائرة من طراز "إل-76" و"5-تي" وآن-124" تنقل على مدار الساعة وحدات عسكرية روسية تابعة لقوات حفظ السلام... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:32+0000
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تم إرسال قوات حفظ السلام لحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية والمساعدة في إنفاذ القانون في كازاخستان بناء على طلب من رئيسها قاسم توكاييف، حيث تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية في بداية الشهر الجاري ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال لتتحول إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة النطاق أدت إلى مقتل 150 شخص، وخسائر قدرت قيمتها تتجاوز 220 مليون دولار.لمتابعة ملف أحداث كازاخستان أولاً بأول، اضغط هنا.
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фото, وسائط متعددة, صور

وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان

10:32 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 11.01.2022)
تابعنا عبر
أنشأت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جوية تضم أكثر من 70 طائرة من طراز "إل-76" و"5-تي" وآن-124" تنقل على مدار الساعة وحدات عسكرية روسية تابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Photo / Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يستقبلون الركاب في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يستقبلون الركاب في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Russian Defence Ministry
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عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يستقبلون الركاب في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
تم إرسال قوات حفظ السلام لحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية والمساعدة في إنفاذ القانون في كازاخستان بناء على طلب من رئيسها قاسم توكاييف، حيث تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية في بداية الشهر الجاري ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال لتتحول إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة النطاق أدت إلى مقتل 150 شخص، وخسائر قدرت قيمتها تتجاوز 220 مليون دولار.
لمتابعة ملف أحداث كازاخستان أولاً بأول، اضغط هنا.
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