https://arabic.sputniknews.com/20220111/وصول-معدات-عسكرية-لقوات-حفظ-السلام-في-كازاخستان-1055205751.html

وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان

وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان

أنشأت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جوية تضم أكثر من 70 طائرة من طراز "إل-76" و"5-تي" وآن-124" تنقل على مدار الساعة وحدات عسكرية روسية تابعة لقوات حفظ السلام... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

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2022-01-11T10:32+0000

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أحداث كازاخستان

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تم إرسال قوات حفظ السلام لحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية والمساعدة في إنفاذ القانون في كازاخستان بناء على طلب من رئيسها قاسم توكاييف، حيث تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية في بداية الشهر الجاري ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال لتتحول إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة النطاق أدت إلى مقتل 150 شخص، وخسائر قدرت قيمتها تتجاوز 220 مليون دولار.لمتابعة ملف أحداث كازاخستان أولاً بأول، اضغط هنا.

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