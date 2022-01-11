أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وصول معدات عسكرية لقوات حفظ السلام في كازاخستان
10:32 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 10:39 GMT 11.01.2022)
أنشأت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جوية تضم أكثر من 70 طائرة من طراز "إل-76" و"5-تي" وآن-124" تنقل على مدار الساعة وحدات عسكرية روسية تابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
© Photo / Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يستقبلون الركاب في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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© Photo / Russian Defence Ministry/
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يستقبلون الركاب في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
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أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
تم إرسال قوات حفظ السلام لحراسة المنشآت الحكومية والعسكرية والمساعدة في إنفاذ القانون في كازاخستان بناء على طلب من رئيسها قاسم توكاييف، حيث تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية في بداية الشهر الجاري ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال لتتحول إلى اضطرابات وأعمال شغب واسعة النطاق أدت إلى مقتل 150 شخص، وخسائر قدرت قيمتها تتجاوز 220 مليون دولار.
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