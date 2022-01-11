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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وكالة-الأدوية-الأوروبية-الوباء-ربما-اقترب-من-نهايته-1055261727.html
وكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته
وكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته
قالت وكالة الأدوية التابعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن انتشار متحور "أوميكرون" يدفع "كوفيد 19" للتحول إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعايش معه، رغم... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:50+0000
2022-01-11T19:50+0000
العالم
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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كما أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن شكوكها بشأن فعالية إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات لعامة السكان، قائلة إن الجرعات التعزيزية المتكررة ليست استراتيجية "مستدامة"، حسبما نقلت "فرانس برس".وقال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاح في الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، للصحفيين: "لا أحد يعرف بالضبط متى سنكون عند نهاية النفق، لكننا سنصل إليه".وأضاف: "مع زيادة المناعة لدى السكان - ومع وجود أوميكرون، سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية فوق التطعيم - سوف نتحرك بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".يؤيد علماء هذا الاعتقاد، حيث أظهرت دراسة في جنوب أفريقيا، أن موجة عدوى متحور "أوميكرون" تحركت "بسرعة غير مسبوقة" وتسببت في مرض أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.وقال الباحثون المشاركون: "إذا استمر هذا النمط وتكرر على مستوى العالم، فمن المحتمل أن نرى تحولا كاملا لمعدلات الإصابة والوفاة، إذ يشير ذلك إلى أن أوميكرون قد يكون نذيرا بنهاية المرحلة الوبائية للمرض، ويؤدي إلى مرحلة التوطن".ومع ذلك شدد كافاليري على أنه "لا ينبغي أن ننسى أننا ما زلنا في جائحة"، مشيرا إلى العبء الهائل على مقدمي خدمات الرعاية الصحية من زيادة الإصابات التي تسبب فيها "أوميكرون".قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف الأشخاص في أوروبا في طريقهم للإصابة بالمتحور الجديد خلال الشهرين المقبلين.حذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من أن الجرعات التعزيزية المتكررة ليست استراتيجية قابلة للتطبيق، وفقا لما نقلته وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.وأوضح كافاليري: "إذا كانت لدينا استراتيجية نقدم فيها الجرعات التعزيزية كل أربعة أشهر، فسينتهي بنا الأمر بمشاكل محتملة في الاستجابة المناعية، وثانيا بالطبع؛ هناك خطر الإرهاق في السكان مع استمرار إعطاء المعززات."
https://arabic.sputniknews.com/20220107/دراسة-متحور-أوميكرون-قد-يعني-نهاية-المرحلة-الوبائية-لفيروس-كورونا-بعد-عامين-على-ظهوره-1055080069.html
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العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

وكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته

19:50 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / CHRISTOPHE SIMONحملة تطهير ضد فيروس "زيكا"
حملة تطهير ضد فيروس زيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / CHRISTOPHE SIMON
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قالت وكالة الأدوية التابعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن انتشار متحور "أوميكرون" يدفع "كوفيد 19" للتحول إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعايش معه، رغم أنه لا يزال وبائيا في الوقت الحالي.
كما أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن شكوكها بشأن فعالية إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات لعامة السكان، قائلة إن الجرعات التعزيزية المتكررة ليست استراتيجية "مستدامة"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وقال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاح في الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، للصحفيين: "لا أحد يعرف بالضبط متى سنكون عند نهاية النفق، لكننا سنصل إليه".
وأضاف: "مع زيادة المناعة لدى السكان - ومع وجود أوميكرون، سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية فوق التطعيم - سوف نتحرك بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".
يؤيد علماء هذا الاعتقاد، حيث أظهرت دراسة في جنوب أفريقيا، أن موجة عدوى متحور "أوميكرون" تحركت "بسرعة غير مسبوقة" وتسببت في مرض أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
دراسة: متحور "أوميكرون" قد يعني نهاية المرحلة الوبائية لفيروس كورونا بعد عامين على ظهوره
7 يناير, 20:35 GMT
وقال الباحثون المشاركون: "إذا استمر هذا النمط وتكرر على مستوى العالم، فمن المحتمل أن نرى تحولا كاملا لمعدلات الإصابة والوفاة، إذ يشير ذلك إلى أن أوميكرون قد يكون نذيرا بنهاية المرحلة الوبائية للمرض، ويؤدي إلى مرحلة التوطن".
ومع ذلك شدد كافاليري على أنه "لا ينبغي أن ننسى أننا ما زلنا في جائحة"، مشيرا إلى العبء الهائل على مقدمي خدمات الرعاية الصحية من زيادة الإصابات التي تسبب فيها "أوميكرون".
قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن أكثر من نصف الأشخاص في أوروبا في طريقهم للإصابة بالمتحور الجديد خلال الشهرين المقبلين.
حذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من أن الجرعات التعزيزية المتكررة ليست استراتيجية قابلة للتطبيق، وفقا لما نقلته وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح كافاليري: "إذا كانت لدينا استراتيجية نقدم فيها الجرعات التعزيزية كل أربعة أشهر، فسينتهي بنا الأمر بمشاكل محتملة في الاستجابة المناعية، وثانيا بالطبع؛ هناك خطر الإرهاق في السكان مع استمرار إعطاء المعززات."
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