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https://arabic.sputniknews.com/20220111/وكالة-مقتل-17-شخصا-في-غارة-جوية-بتيغراي-الإثيوبية-1055204588.html
وكالة: مقتل 17 شخصا في غارة جوية بتيغراي الإثيوبية
وكالة: مقتل 17 شخصا في غارة جوية بتيغراي الإثيوبية
نقلت وكالة رويترز عن موظفي إغاثة وسلطات محلية إثيوبية مقتل 17 شخصا في غارة جوية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:15+0000
2022-01-11T10:15+0000
2022-01-11T10:15+0000
أخبار إثيوبيا
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وأكدت الوكالة مقتل 17 شخصا في غارة جوية بإقليم تيغراي أمس الاثنين.ومنذ أيام قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي تيغراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة.وحسب "أ ف ب"، فقد وقعت الغارة الجوية على مخيم للنازحين، كما أعلنت طوارئ الأمم المتحدة اليوم الأحد.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهجوم وقع منتصف ليل الجمعة، في مدينة "ديبيتي" شمال غربي إقليم تيغراي الإثيوبي.وتسبب الهجوم في سقوط قتلى بين المدنيين، حسب معلومات أولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا
وكالة: مقتل 17 شخصا في غارة جوية بتيغراي الإثيوبية
نقلت وكالة رويترز عن موظفي إغاثة وسلطات محلية إثيوبية مقتل 17 شخصا في غارة جوية.
وأكدت الوكالة مقتل 17 شخصا في غارة جوية بإقليم تيغراي أمس الاثنين.
ومنذ أيام قالت الأمم المتحدة إن
وكالات إغاثة
علقت عملها في شمال غربي تيغراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة.
وحسب "أ ف ب"، فقد وقعت الغارة الجوية على مخيم للنازحين، كما أعلنت طوارئ الأمم المتحدة اليوم الأحد.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهجوم وقع منتصف ليل الجمعة، في مدينة "ديبيتي" شمال غربي إقليم
تيغراي
الإثيوبي.
وتسبب الهجوم في سقوط قتلى بين المدنيين، حسب معلومات أولية.