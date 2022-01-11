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مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو
مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو
أفادت مصادر حكومية في كازاخستان بنجاح قوات حفظ النظام جنبا إلى جنب مع قوات حرس الحدود بمنع مجموعات إرهابية من السيطرة على برج التلفزيون في ألماتي وأحد السدود... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T17:20+0000
2022-01-11T17:21+0000
العالم
كازاخستان
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وبحسب الموقع الرسمي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، "شارك موظفو قسم حرس الحدود في لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في منطقة ألماتي، جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون والتشكيلات العسكرية، بشكل مباشر في الدفاع عن منطقة أكيمات والمنشآت المهمة استراتيجيا في ألماتي".وتابع البيان "حاول المجرمون خلال التظاهرات الاستيلاء على برج البث التلفزيوني والإذاعي "كوكتوبي"، حيث حاول المشاغبون قطع البث من خلال تنظيم هجوم عليه وتقديم مطالبهم من خلاله، لكن حرس الحدود صدوا الهجوم".وبينت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، أن قوات حرس الحدود سيطرت ايضا على محيط سد "ميديو" لحماية المنطقة حدوث تدفق للمياه أو الطين.ونوهت لجنة الأمن القومي إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب في تلك المراكز الاستراتيجية حتى اللحظة.
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العالم, كازاخستان

مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو

17:20 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 11.01.2022)
© Photo / National Security Committee of the Republic of Kazakhstanقوات إنفاذ القانون تسيطر على برج التلفزيون في ألماتي بكازاخستان
قوات إنفاذ القانون تسيطر على برج التلفزيون في ألماتي بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Photo / National Security Committee of the Republic of Kazakhstan
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أفادت مصادر حكومية في كازاخستان بنجاح قوات حفظ النظام جنبا إلى جنب مع قوات حرس الحدود بمنع مجموعات إرهابية من السيطرة على برج التلفزيون في ألماتي وأحد السدود المهمة في البلاد.
وبحسب الموقع الرسمي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، "شارك موظفو قسم حرس الحدود في لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في منطقة ألماتي، جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون والتشكيلات العسكرية، بشكل مباشر في الدفاع عن منطقة أكيمات والمنشآت المهمة استراتيجيا في ألماتي".
وتابع البيان "حاول المجرمون خلال التظاهرات الاستيلاء على برج البث التلفزيوني والإذاعي "كوكتوبي"، حيث حاول المشاغبون قطع البث من خلال تنظيم هجوم عليه وتقديم مطالبهم من خلاله، لكن حرس الحدود صدوا الهجوم".
وبينت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، أن قوات حرس الحدود سيطرت ايضا على محيط سد "ميديو" لحماية المنطقة حدوث تدفق للمياه أو الطين.
ونوهت لجنة الأمن القومي إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب في تلك المراكز الاستراتيجية حتى اللحظة.
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