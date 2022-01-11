مجموعات تحاول السيطرة على برج التلفزيون وسد استراتيجي في ألماتي بكازاخستان... صور وفيديو
17:20 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 11.01.2022)
© Photo / National Security Committee of the Republic of Kazakhstanقوات إنفاذ القانون تسيطر على برج التلفزيون في ألماتي بكازاخستان
© Photo / National Security Committee of the Republic of Kazakhstan
أفادت مصادر حكومية في كازاخستان بنجاح قوات حفظ النظام جنبا إلى جنب مع قوات حرس الحدود بمنع مجموعات إرهابية من السيطرة على برج التلفزيون في ألماتي وأحد السدود المهمة في البلاد.
وبحسب الموقع الرسمي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، "شارك موظفو قسم حرس الحدود في لجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في منطقة ألماتي، جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون والتشكيلات العسكرية، بشكل مباشر في الدفاع عن منطقة أكيمات والمنشآت المهمة استراتيجيا في ألماتي".
وتابع البيان "حاول المجرمون خلال التظاهرات الاستيلاء على برج البث التلفزيوني والإذاعي "كوكتوبي"، حيث حاول المشاغبون قطع البث من خلال تنظيم هجوم عليه وتقديم مطالبهم من خلاله، لكن حرس الحدود صدوا الهجوم".
СМИ сообщают о захвате телевышки «Коктобе» в Алматы.— Лентач (@the_lentach) January 6, 2022
Тем временем в центр города едут колонны армейских грузовиков, там сейчас продолжают перестрелки.
Комендант отчитывается об уничтожении «террористов», напавших на управление полиции Алматинского района pic.twitter.com/sodUkLP37j
وبينت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، أن قوات حرس الحدود سيطرت ايضا على محيط سد "ميديو" لحماية المنطقة حدوث تدفق للمياه أو الطين.
Протестующие захватили телевышку «Коктобе» в Алматы, сообщает РИА Новости. pic.twitter.com/YEoTasDMjP— ФедералПресс (@FederalPress) January 6, 2022
ونوهت لجنة الأمن القومي إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب في تلك المراكز الاستراتيجية حتى اللحظة.