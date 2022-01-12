أبرز لقطات رالي داكار "السعودية 2022"
12:29 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 12.01.2022)
انطلقت يوم 3 يناير/ كانون الثاني، المرحلة الأولى من مسابقة "رالي داكار السعودية 2022"، في نسختها الـ44 من مدينة حائل، الذي يقام في المملكة للمرة الثالثة على التوالي، وضم أكثر من 650 مشاركا في فئات الرالي الست.
© AFP 2021 / Franck Fifeراكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته "هوندا" خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأمريكي ريكي برابيك يقود دؤاجته "هوندا" خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© Sputnik . www.kamazmaster.ru / الذهاب إلى بنك الصورسيارة فريق "كاماز" الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022 " في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
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© Sputnik . www.kamazmaster.ru/
سيارة فريق "كاماز" الروسي، الطاقم 509 المكون من أندريه كارجينوف وأندري موكيف وإيفان مالكوف على حلبة المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022 " في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
© REUTERS / Hamad I Mohammedنظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022"، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022
نظرة عامة على المتسابقين أثناء اللعب خلال المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022"، الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed منظر عام خلال المرحلة 7 من "رالي داكار 2022" مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
منظر عام خلال المرحلة 7 من "رالي داكار 2022" مع متفرج يستخدم هاتف محمول، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedمنظر عام خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022
منظر عام خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" - جدة إلى حائل، المملكة العربية السعودية، 1 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeرد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
رد فعل السائق الفرنسي جيرلين شيشيريت ومساعده أليكس وينوك بعد اصطدامهما بمركبتهما خلال المرحلة 4 من "رالي داكار 2022" بين القيصومة والرياض في المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022.
© Sputnik . Marcelo Maragni / www.kamazmaster.ru / الذهاب إلى بنك الصورمركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
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© Sputnik . Marcelo Maragni / www.kamazmaster.ru/
مركبة طاقم 500 المكون من ديمتري سوتنيكوف ورسلان أخماديف وإيلجيز أحمدزيانوف من فريق كاماز الروسي خلال المرحلة الأولى من "رالي داكار 2022" في فئة الشاحنات في المملكة العربية السعودية.
© AFP 2021 / Franck Fifeالسائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022" بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
السائق الفرنسي سيباستيان لوب يتفاعل في نهاية المرحلة السادسة من "رالي داكار 2022" بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 7 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammed أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeتنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من "رالي داكار 2022" بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
تنتشر طائرات هليكوبتر قبل المرحلة الثالثة من "رالي داكار 2022" بين منطقتي الأرطاوية والقيصومة، 4 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammedحضر كارلوس ساينز من فريق "أودي سبورت" ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من "رالي داكار السعودية 2022"، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022
حضر كارلوس ساينز من فريق "أودي سبورت" ومساعده لوكاس كروز مركبتهم خلال المرحلة الخامسة من "رالي داكار السعودية 2022"، الرياض إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 يناير 2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedسيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022
سيباستيان لوب سائق البحرين ضمن فريق "ريد إكستريم" ومساعده فابيان لوركين، خلال المرحلة الرابعة، القيصومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeالسائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
السائق السويدي ماتياس إكستروم يحتفل بفوزه في نهاية المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس السائق البولندي كونراد دابروفسكي (إلى اليسار) وسائق الدراجة النارية الإسباني شيركو لورنزو سانتولينو خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الدوادمي ووادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022.
© REUTERS / Hamad I Mohammed ناصر العطية سائق "تويوتا جازو ريسينغ" ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022"، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022
ناصر العطية سائق "تويوتا جازو ريسينغ" ومساعده ماتيو باوميل خلال المرحلة الثامنة من "رالي داكار السعودية 2022"، الدوادمي إلى وادي الدواسر، المملكة العربية السعودية، 10 يناير 2022
© AFP 2021 / Franck Fifeراكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة "1 ب" من "رالي داكار السعودية 2022" حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
راكب الدراجة النارية الأسترالي توبي برايس يقود سيارته KTM خلال المرحلة "1 ب" من "رالي داكار السعودية 2022" حول مدينة حائل السعودية، 2 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022"، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس راكب الدراجة النارية الأمريكي ماسون كلاين خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022"، بين الرياض والدوادمي، 9 يناير 2022.
© AFP 2021 / Franck Fifeيتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
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© AFP 2021 / Franck Fife
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
ويستمر "رالي داكار السعودية 2022" 14 يوما، خلال الفترة ما بين 1 و14 يناير الجاري، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، في مختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.