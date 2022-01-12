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"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن
"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن خلال الأيام الماضية، وذلك في معارك شبوة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T10:07+0000
2022-01-12T10:07+0000
أنصار الله
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وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، إن "عدد القتلى بلغ أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية"، على حد قوله.وأضاف أن "بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".كما أعلن التحالف العربي ، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن

10:07 GMT 12.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن خلال الأيام الماضية، وذلك في معارك شبوة.
وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، إن "عدد القتلى بلغ أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية"، على حد قوله.
وأضاف أن "بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".
كما أعلن التحالف العربي ، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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