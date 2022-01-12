"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن

وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، إن "عدد القتلى بلغ أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية"، على حد قوله.وأضاف أن "بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".كما أعلن التحالف العربي ، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن خلال الأيام الماضية، وذلك في معارك شبوة.
وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، إن "عدد القتلى بلغ أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة وعدد الجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية"، على حد قوله.
وأضاف أن "بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة".
فيما بلغت الخسائر المادية أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة. فيما تلقى مرتزقة ودواعش الإمارات العشرات من الضربات الصاروخية التي استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم وسوف نوزع تفاصيلها لاحقا إن شاء الله.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".
كما أعلن التحالف العربي ، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.